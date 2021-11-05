Финансовые новости
- |
- 05.11.21
- |
- 23:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представлен самый маленький и доступный кроссовер Toyota
22:56 05.11.2021 |
Toyota представила третье поколение сити-кара Aygo - новинка переименована в Aygo X, а позиционирование поменялось: теперь это не хэтчбек, а кроссовер! До сих пор самым доступным кроссовером Toyota был Yaris Cross, но Aygo X точно окажется дешевле, а стартовая цена на уровне 15-17 тысяч евро не выглядит недостижимой. Особенность Aygo X - опциональный мягкий складной верх, а вот клиренс - не более 150 миллиметров.
Кроссовер Toyota Aygo X заметно крупнее предшественника с форм-фактором хэтчбека - длина/ширина/высота новинки равны соответственно 3700/1740/1510 миллиметрам, то есть расстояние от бампера до бампера увеличилось сразу на 23,5 сантиметра!
Пятисантиметровая прибавка в высоту - результат перехода с 15-дюймовых на 17-дюймовые колёса, причём дорожный просвет вырос всего на 11 миллиметров. Впрочем, по сравнению с весенним концептом серийная версия стала заметно проще.
Шасси максимально простое: Aygo X разделил платформу TNGA GA-B с семейством Yaris, причём используется самая дешёвая версия с торсионной балкой и барабанными задними тормозами.
У «Яриса» позаимствован и двигатель - литровый трёхцилиндровый «атмосферник» 1KR-FE развивает 72 лошадиные силы и 93 Нм крутящего момента. Альтернативы мотору и переднему приводу нет, а вот коробку передач можно выбирать: помимо 5-скоростной «механики» доступен вариатор с механической первой передачей.
Трансформация в кроссовер сделала Toyota Aygo просторнее и безопаснее. К примеру, объём багажинка увеличился на 38% до 231 литра, расстояние между передними креслами выросло на четыре сантиметра, а водитель сидит на 5,5 сантиметра выше, чем прежде. Светодиодная оптика, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения, функцией контроля полосы и возможностью распознавания пешеходов - стандартное оснащение.
Маркеры топ-версий - информационно-развлекательный комплекс с 9-дюймовым тачскрином, аудиосистема с четырьмя динамиками и сабвуфером, беспроводная зарядка гаджетов, 18-дюймовые легкосплавные диски и двухцветная окраска кузова. Впрочем, максимально оснащённый Aygo X весит 1015 килограммов (+160 килограммов), что сказывается на динамике - максимальная скорость всего 158 километров в час, а разогнаться до сотни не удастся быстрее, чем за 15,5 секунды. Зато расход топлива в смешанном цикле не превышает 4,9 литра на 100 километров.Cross
Собирать Aygo X на чешском заводе Toyota начнут в декабре, так что рассекретить прайс-лист должны в ближайшее время. Вероятно, малолитажный кроссовер будет стоить сравнимо в более крупным Yaris в кузове хэтчбек - цены на эту модель в Германии стартуют с 16 тысяч евро. «Старший» Yaris Cross бывает в Европе только гибридом, поэтому гораздо дороже - от 25 тысяч евро.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Как интервью Авакова показало, что олигархи объединились против Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Задача для Авакова. Как объединить в одном альянсе Тимошенко, Разумкова и Гройсмана
|«Ничего, переживут»: Почему министрам Шмыгаля не дают отчитываться перед народом
|Данилов против НБУ. Что так и что не так в критике регулятора секретарем СНБО
|Зачем Зеленский и «слуги» обновили правительство
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен самый маленький и доступный кроссовер Toyota
|Шведский производитель беспилотных грузовиков Einride вышел на рынок США
|В Porsche назвали три условия возвращения в Формулу-1
|Полностью электрический Range Rover появится в 2024 году
|У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок
|Великобритания первой в мире одобрила таблетки от ковида
|В рейтинге самых производительных недорогих смартфонов Android по версии AnTuTu воцарился настоящий «хаос»
Это интересно
|По итогам этого года BMW удвоит объёмы производства электромобилей
|Со следующего года смартфоны Xiaomi будут собирать в Пакистане
|Facebook придумала, как создателям платного контента в соцсети обойти комиссию Apple App Store
|Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов
|Tesla представила новую солнечную черепицу. Она на 22% эффективнее
|Способ входа в учетную запись Google изменится с 9 ноября
|Bugatti объявила о полном слиянии с производителем электрогиперкаров Rimac