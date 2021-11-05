Представлен самый маленький и доступный кроссовер Toyota

Toyota представила третье поколение сити-кара Aygo - новинка переименована в Aygo X, а позиционирование поменялось: теперь это не хэтчбек, а кроссовер! До сих пор самым доступным кроссовером Toyota был Yaris Cross, но Aygo X точно окажется дешевле, а стартовая цена на уровне 15-17 тысяч евро не выглядит недостижимой. Особенность Aygo X - опциональный мягкий складной верх, а вот клиренс - не более 150 миллиметров.





Кроссовер Toyota Aygo X заметно крупнее предшественника с форм-фактором хэтчбека - длина/ширина/высота новинки равны соответственно 3700/1740/1510 миллиметрам, то есть расстояние от бампера до бампера увеличилось сразу на 23,5 сантиметра!

Пятисантиметровая прибавка в высоту - результат перехода с 15-дюймовых на 17-дюймовые колёса, причём дорожный просвет вырос всего на 11 миллиметров. Впрочем, по сравнению с весенним концептом серийная версия стала заметно проще.

Шасси максимально простое: Aygo X разделил платформу TNGA GA-B с семейством Yaris, причём используется самая дешёвая версия с торсионной балкой и барабанными задними тормозами.

У «Яриса» позаимствован и двигатель - литровый трёхцилиндровый «атмосферник» 1KR-FE развивает 72 лошадиные силы и 93 Нм крутящего момента. Альтернативы мотору и переднему приводу нет, а вот коробку передач можно выбирать: помимо 5-скоростной «механики» доступен вариатор с механической первой передачей.

Трансформация в кроссовер сделала Toyota Aygo просторнее и безопаснее. К примеру, объём багажинка увеличился на 38% до 231 литра, расстояние между передними креслами выросло на четыре сантиметра, а водитель сидит на 5,5 сантиметра выше, чем прежде. Светодиодная оптика, семь подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль с системой автоматического торможения, функцией контроля полосы и возможностью распознавания пешеходов - стандартное оснащение.

Маркеры топ-версий - информационно-развлекательный комплекс с 9-дюймовым тачскрином, аудиосистема с четырьмя динамиками и сабвуфером, беспроводная зарядка гаджетов, 18-дюймовые легкосплавные диски и двухцветная окраска кузова. Впрочем, максимально оснащённый Aygo X весит 1015 килограммов (+160 килограммов), что сказывается на динамике - максимальная скорость всего 158 километров в час, а разогнаться до сотни не удастся быстрее, чем за 15,5 секунды. Зато расход топлива в смешанном цикле не превышает 4,9 литра на 100 километров.Cross

Собирать Aygo X на чешском заводе Toyota начнут в декабре, так что рассекретить прайс-лист должны в ближайшее время. Вероятно, малолитажный кроссовер будет стоить сравнимо в более крупным Yaris в кузове хэтчбек - цены на эту модель в Германии стартуют с 16 тысяч евро. «Старший» Yaris Cross бывает в Европе только гибридом, поэтому гораздо дороже - от 25 тысяч евро.



