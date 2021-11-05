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В Porsche назвали три условия возвращения в Формулу-1
15:56 05.11.2021 |
Хотя о возвращении компании Porsche в Формулу-1 в качестве поставщика двигателей для сезона 2026 года в последнее время говорят всё чаще, на самом деле окончательное решение ещё не принято. Руководитель гоночного подразделения Порше Томас Лауденбах подтвердил, что марка действительно изучает такую возможность и отметил важность участия в чемпионате Формулы-1 с точки зрения имиджа, но при этом добавил, что для начала необходимо соблюсти некоторые условия.
Как рассказал изданию Autosport спортивный директор Porsche Томас Лауденбах, тот факт, что компания всерьёз думает об участии в Формуле-1, уже ни для кого не является секретом. «Мы обсуждаем этот вопрос с FIA и настроены серьёзно, но пока ещё не определились. Сейчас можно сказать только одно: если решение будет положительным, то мы не будем ждать слишком долго. Если участвовать с 2025 года, то довольно скоро надо будет начинать подготовку», - отметил он. Однако Лауденбах при этом назвал три основных условия, при которых Porsche согласится участвовать в «Королевских гонках».
«Важно, чтобы автоспорт соответствовал трендам автомобилестроения и не терял актуальность. Я имею в виду активное использование гибридных и электрических двигателей, в том числе в Формуле-1. Второе условие - контроль за расходами. Ограничение бюджета - хороший первый шаг, но оно должно распространяться и на силовые установки. Наконец, правила должны гарантировать равные возможности всем участникам чемпионата», - утверждает спортивный директор Porsche.
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