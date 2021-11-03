Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов

Квантовые компьютеры хорошо справляются со симуляцией физических и химических процессов, но плохо программируют. Этой особенностью решили воспользоваться исследователи из компаний Toyota и QunaSys, чтобы найти наиболее эффективные материалы для аккумуляторов.

Для работы используют 27-кубитовый квантовый компьютер Q System One, который разработала IBM вместе с Токийским университетом, а также другими японскими научными организациями.

Один из участников проекта - QunaSys - имеет опыт в области квантовых вычислений, а также в проведении моделирования для поиска материала с определенными свойствами.

Во время такого поиска они используют теорию функционала плотности, в ней твердое тело рассматривается в виде системы из большого числа одинаково взаимодействующих между собой электронов, удерживаемых вместе решеткой из атомных ядер. Иными словами, это распределение электронной плотности, которое описано в квантовых уравнениях Шредингера.

Квантовый компьютер хорошо работает с такими формулами в отличие от суперкомпьютеров, отмечают авторы работы.