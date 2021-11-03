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Toyota использует квантовый компьютер, чтобы найти идеальный материал для аккумуляторов
17:28 03.11.2021 |
Квантовые компьютеры хорошо справляются со симуляцией физических и химических процессов, но плохо программируют. Этой особенностью решили воспользоваться исследователи из компаний Toyota и QunaSys, чтобы найти наиболее эффективные материалы для аккумуляторов.
Для работы используют 27-кубитовый квантовый компьютер Q System One, который разработала IBM вместе с Токийским университетом, а также другими японскими научными организациями.
Один из участников проекта - QunaSys - имеет опыт в области квантовых вычислений, а также в проведении моделирования для поиска материала с определенными свойствами.
Во время такого поиска они используют теорию функционала плотности, в ней твердое тело рассматривается в виде системы из большого числа одинаково взаимодействующих между собой электронов, удерживаемых вместе решеткой из атомных ядер. Иными словами, это распределение электронной плотности, которое описано в квантовых уравнениях Шредингера.
Квантовый компьютер хорошо работает с такими формулами в отличие от суперкомпьютеров, отмечают авторы работы.
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