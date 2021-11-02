Обновлённая Audi A8 дебютировала в удлинённой версии Horch

Слухи о том, что Audi собирается возродить марку Horch для особо роскошной версии представительского седана А8, ходили давно - и подкреплялись шпионскими снимками. Теперь компания раскрыла все карты - новинка под названием Audi A8L Horch рассекречена официально, а её публичный дебют состоится на ноябрьском автосалоне в Гуанчжоу. Продажи флагманского седана начнутся сразу после премьеры - и только на китайском рынке. По крайней мере, пока.

Как сообщает издание Autoevolution, исполнение Horch построено на базе рестайлинговой версии А8. Правда, отличий совсем немного - новые фары с уголками в нижней части и передний бампер. В духе главного конкурента в лице Майбаха седан получил решётку радиатора с вертикальными ламелями, расширенную хромированную отделку, оригинальные колёсные диски и фирменные логотипы на ступицах и задних дверях - в виде буквы Н. Главная особенность A8L Horch - увеличенная на 130 миллиметров колёсная база. Но если у Mercedes-Maybach при этом меняются дверные проёмы и задние стойки крыши, а у Genesis G90 L появляется вставка в среднюю стойку кузова, то Audi лишь растянула задние двери - стойки остались прежними.

Длина Хорьха составляет 5450 миллиметров (новый Майбах чуть длиннее - 5469 миллиметров). Разумеется, A8L Horch получила топовое оснащение, а вот чего у неё не будет даже за доплату, так это мотора W12, вопреки слухам. Более того, не будет даже V8 - под капотом седана бензиновый 3,0-литровый турбомотор V6 мощностью 340 лошадиных сил, который работает в тандеме с 8-ступенчатым автоматом и полноприводной трансмиссией.

Интерьер тоже представляет собой максимальный набор опций «обычной» А8: раздельные задние кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем, консоль с сенсорным экраном и подстаканниками для задних пассажиров в центральном тоннеле, расширенная отделка кожей и деревом. Из отличий - дополнительные подушки и надписи Horch. Выпускать новый флагман будут в Германии, но продажи стартуют на китайском рынке - для Audi он приоритетный, поскольку более 60% всех А8 продаётся именно там. Впрочем, не исключена возможность выхода Хорьха и на европейский рынок, а вот в США он точно не появится. Полноценная премьера обновлённой А8 семейства D5 без приставки Horch состоится в ближайшем будущем.