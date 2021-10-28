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Volvo впервые в истории превратила модель Lego в реальную машину
10:30 28.10.2021 |
Компания Volvo Construction Equipment впервые в истории превратила модель серии LEGO Technic в реальную машину, а не наоборот. Ещё в 2016-м инженеры и дизайнеры Volvo CE и LEGO создали футуристичный фронтальный погрузчик ZEUX, который теперь стал концептом LX03. Прототип полностью автономен, может самостоятельно принимать решения, но построен на агрегатах серийного погрузчика L25 Electric.
В основе Volvo LX03 лежит рама ножничного типа, с одной стороны которой закреплен ковш, с другой - противовес в виде блока батарей. Чтобы зачерпнуть грунт, LX03 достаточно опустить заднюю часть, а потому он более эффективен в плане расхода энергии. Также благодаря противовесу ковш может нависать намного дальше над приемником, чем у обычных серийных машин, да и вообще быть больше по размеру.
Погрузчик подойдет и для ландшафтной планировки земельных участков, и для механизации работ на месторождениях полезных ископаемых - все зависит от габаритов и навесного оборудования. Конструкция сделана модульной, причём размеры машины меняются путем небольшой корректировки процесса производства. Само собой, LX03 оснащен электрической силовой установкой (декарбонизация строительной отрасли - чуть ли не главный пункт стратегии развития Volvo CE), заимствованной у серийного L25 Electric.
Такой погрузчик оснащен двумя электромоторами. Один предназначен для движения (36 киловатт), другой - для гидравлики (32 киловатта). Батарея ёмкостью 40 киловатт-часов работает под напряжением 48 вольт и поддерживает быструю зарядку постоянным током (до 80% за два часа). Без подключения к розетке L25 Electric проработает от двух до восьми часов - и такое же время заявлено для концептуального LX03.
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