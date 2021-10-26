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Tesla стала первым автопроизводителем с величиной капитализации более $1 трлн
09:00 26.10.2021 |
Ещё вчера акции Tesla начали дорожать на новости о контракте с прокатной компанией Hertz, которая намеревается закупить 100 тысяч электромобилей марки для предоставления их в аренду в США и Европе. Торги завершились ростом акций Tesla на 12,7 %, что позволило капитализации компании впервые превысить отметку в $1 трлн. Никому из автопроизводителей сделать это ранее не удавалось.
Собственно говоря, в мире не так уж много компаний, обладающих подобной капитализацией. К числу примеров можно отнести Apple, Amazon, Microsoft, Facebook и Alphabet (Google). Фактически, при текущем курсе акций Tesla становится пятой среди американских публичных компаний по величине капитализации, обходя Facebook. Реакция фондового рынка на известия о сделке с Hertz удивила даже самого Илона Маска (Elon Musk), поскольку он признал, что для Tesla сейчас проблемой является не отсутствие спроса, а ограниченность производственных мощностей. По мнению аналитиков Wedbush Securities, сейчас спрос на электромобили Tesla превышает предложение примерно на 10 %. Вчерашние торги акции Tesla завершили на отметке $1024, но специалисты Wedbush считают, что в перспективе они могут вырасти в цене до $1500.
По всей видимости, инвесторов воодушевил тот факт, что крупная сеть по прокату автомобилей предприняла реальный шаг по их дальнейшей популяризации. Свыше 20 % прокатного парка Hertz в США и Европе после поставки всех 100 тысяч машин Tesla к концу 2022 года будут электромобилями. Накануне также стало известно, что Tesla Model 3 по итогам сентября стала самым популярным новым транспортным средством в Европе среди машин со всеми типами силовых установок. Инвесторов не испугали ни претензии американского ведомства NHTSA к использованию компанией Tesla бета-версии программного автопилота на дорогах общего пользования США, ни дефекты в недавно представленном обновлении FSD Beta 10.3, которые были оперативно исправлены.
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