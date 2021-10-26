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Электрокар впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Европе
08:47 26.10.2021 |
В Instagram-аккаунте CarIndustryAnalysis, специализирующимся на аналитике автомобильных рынков разных стран, опубликовали статистику по регистрации новых машин в Европе в сентябре 2021 года. Впервые за всю историю наблюдений первое место занял электромобиль, а именно Tesla Model 3, которой удалось обойти по количеству поставленных на учет экземпляров такие европейские бестселлеры, как Renault Clio и Dacia Sandero.
Согласно приведенной статистике, за первый месяц осени в Европе зарегистрировали 24 591 электрокар Tesla Model 3, что на 58 процентов больше, чем в сентябре 2020 года, и на 42 процента - чем в сентябре 2019 года. Для сравнения: в прошлом месяце европейцы поставили на учет 18 264 экземпляра Renault Clio (второе место, -23 процента к сентябрю 2020 года и -27 процентов к тому же месяцу 2019 года). Замыкает первую тройку Dacia Sandero с результатом 17 988 зарегистрированных машин (-9 и +41 процент соответственно).
Рейтинг по количеству зарегистрированных автомобилей в Европе в сентябре 2021 года
Рейтинг по количеству зарегистрированных автомобилей в Европе в январе-сентябре 2021 года
В начале октября Tesla отчиталась о рекордных продажах: компании удалось реализовать 241 300 электрокаров, что на на 102 тысячи штук больше, чем за тот же период прошлого года. Это стало лучшим квартальным результатом для американского автопроизводителя, которому не помешал даже глобальный кризис электронных компонентов.
Дело в том, что, в отличие от других автомобильных марок, Tesla не привязана к одному поставщику микрочипов и активно закупает их у всех, у кого они есть в наличии, «подстраивая» их под свои нужды и быстро переписывая программное обеспечение.
В октябре в Берлине состоялось торжественное открытие первой европейской «Гигафабрики», где планируется собирать по 500 тысяч электромобилей Tesla в год. Несмотря на коронавирусные ограничения, которые действуют в Германии, главе Tesla Илону Маску удалось получить у местных властей особое разрешение и устроить масштабную вечеринку, в которой приняли участие девять тысяч человек.
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