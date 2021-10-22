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Илон Маск построит в Лас-Вегасе автомобильное «метро» с полусотней станций
09:31 22.10.2021 |
Строительная компания The Boring Company, принадлежащая Илону Маску, договорилась с властями американского штата Невада о развитии сети скоростных подземных тоннелей Vegas Loop. Согласно проекту, сооружение предусматривает строительство 46 километров тоннелей, на протяжении которых разместят 51 посадочную станцию. Добраться до любой точки Лас-Вегаса можно будет с помощью специальных «капсул». Стоимость проезда составит шесть долларов.
Амбициозный проект Илона Маска предусматривает строительство развитой сети тоннелей под Лас-Вегасом. На первом этапе к середине следующего года специалисты планируют построить от пяти до десяти посадочных станций. Затем инженеры The Boring Company ежегодно будут вводить в эксплуатацию по 20 станций, которые свяжут ключевые инфраструктурные объекты города. По словам главы компании Стива Дэвиса, пропускная способность автомобильного «метро» составит до 57 000 пассажиров в час.
Вместо поездов по подземным тоннелям будут ходить инновационные «капсулы». Причем пассажиры смогут доехать без остановок до необходимого места. К примеру, добраться от Конференц-центра Лас-Вегаса до стадиона Allegiant, расположенного в шести километрах, можно будет за четыре минуты. Стоимость поездки составит шесть долларов.
В настоящий момент представители The Boring Company согласовывают с властями штата первый пакет документов, который позволит предварительно спланировать расположение первых остановок. В дальнейшем строительной компании придется получать разрешение руководства Невады на возведение каждой станции. Однако когда начнётся строительство, пока неизвестно.
В середине июня Илон Маск запустил под Лас-Вегасом первый в мире подземный скоростной тоннель. Несмотря на амбициозные планы главы Tesla, первые пассажиры уникального сооружения остались недовольны его возможностями.
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