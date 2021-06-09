Тоннели под Лас-Вегасом, построенные компанией Илона Маска, запущены в коммерческую эксплуатацию

В конце мая компания Илона Маска The Boring Company начала тестовую эксплуатацию тоннелей LVCC Loop, построенных под конференц-центром Лас-Вегаса (Las Vegas Convention Center), а со вчерашнего дня началась их коммерческая эксплуатация. Первыми на себе LVCC Loop испытали участники выставки «Мир бетона» - это первое крупное мероприятие, которое проходило в конференц-центре Лас-Вегаса с момента начала пандемии COVID-19.

Для передвижения в тоннелях (их всего два, протяженность каждого - 1,2 км, и этого достаточно для соединения разных залов конференц-центра) используются Tesla Model 3, Model X и Model Y. Авто передвигаются со скоростью 64 км/ч и не обходятся без помощи водителя - из соображений безопасности. Но в будущем водители из транспорта LVCC Loop исчезнут, а сами авто поедут быстрее - со скоростью 75 км/ч. Сейчас через тоннели может транспортироваться около 4400 человек в час, но в будущем пассажиропоток увеличится до 5050 человек за час.