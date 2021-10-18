Porsche начала печатать сиденья на 3D-принтере

Компания Porsche запустила продажу автомобильных сидений, изготовленных при помощи 3D-печати. После ряда тестов с водителями-испытателями инновационные кресла внесли в каталог Performance Parts от Porsche Tequipment. Сейчас они доступны для различных версий Boxster, Cayman и 911, а с февраля следующего года войдут в перечень опций подразделения персонализации Exclusive Manufaktur и появятся в онлайн-конфигураторе.

Главная особенность сидений - в центральной части, подушке и спинке, изготовленных методом 3D-печати. Для этих элементов предусмотрено три уровня жесткости, чтобы кресло можно было адаптировать к индивидуальным предпочтениям водителя - как в профессиональном автоспорте. Тест-пилот Porsche Ларс Керн отмечает, что с точки зрения эргономики и поддержки новинка действительно получилась близка к «ковшам» гоночных автомобилей.

Основание сиденья сделано из вспененного полипропилена (EPP), а верхняя часть напечатана на 3D-принтере из смеси материалов на основе полиуретана. Соединяются слои без использования клея. Наружная обшивка изготовлена из нескользящего материала Race-Tex с перфорированной поверхностью. Как отмечают в Porsche, такое кресло весит на восемь процентов меньше обычного.

На старте доступны вставки всего трех цветов - черного, красного и желтого, а в феврале к ним добавятся серый Arctic Grey и синие Ultramarine и Shark Blue. Кресла подойдут для всех моделей Porsche, в которых по умолчанию ставятся ковшеобразные сиденья, причем как для водителя, так и для переднего пассажира. Стоимость одного «напечатанного» сиденья составляет 2677,50 евро, а на замену в центре Porsche уйдет несколько минут.

Volkswagen Group, которой принадлежит Porsche, пока является единственной автомобильной компанией, использующей 3D-печать в производстве. На разработку технологии концерн уже потратил десятки миллионов евро, и планы у него амбициозные: к 2025 году Volkswagen собирается выпускать на заводе в Вольфсбурге до 100 тысяч деталей в год с помощью 3D-печати.