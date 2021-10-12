Компания Audi повысила мощность самых бескомпромиссных R8 - ревизии подвергли семейство заднеприводных суперкаров с приставкой RWD. Расширен перечень базового оборудования, а отдача 5,2-литрового «атмосферника» V10 FSI увеличена на 30 лошадиных сил и 10 Нм. В Европе Audi R8 performance RWD заменят обычные купе и спайдеры, то есть с октября и задне-, и полноприводные «эр восьмые» будут продаваться только в исполнении performance.

Audi R8 performance RWD Spyder

Покупателям Audi R8 performance RWD не придётся доплачивать за спортивную подвеску, задний самоблокирующийся дифференциал, облегчённые диски диаметром 19 или 20 дюймов, а также за профилированные кресла с отделкой из кожи Nappa. Как и прежде, доступны два типа кузова: купе и спайдер.

Audi R8 performance RWD Spyder

Среднемоторные заднеприводные двухдверки с приставкой performance развивают 570 лошадиных сил и 550 Нм крутящего момента. Тяга от 5,2-литрового V10 передаётся через 7-скоростной «робот». Из дорогостоящих опций можно отметить углерод-керамические тормоза и аудиосистему с динамиками в подголовниках.

Audi R8 performance RWD

Спайдер разгоняется с места до 100 километров в час за 3,8 секунды, набирает 327 километров в час, весит 1695 килограммов и стоит от 162 тысяч евро. Выбрав купе можно отыграть 0,1 секунды в разгоне до «сотни», выиграть два километра в час в максимальной скорости, сэкономить центнер снаряжённой массы и 13 тысяч евро.

Audi R8 performance RWD Spyder

Обновлением Audi R8 RWD наверняка смогут воспользоваться и россияне, ведь в 2022 году немецкая марка обещала вернуть суперкар на наш рынок. Похоже, у нас будут продавать и задне, и полноприводные R8 performance, хотя официально линейка версий для нашего рынка не подтверждена.

Audi R8 performance RWD

Audi R8 performance RWD



