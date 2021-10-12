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Водородный Toyota Mirai установил новый рекорд по дальности хода
14:04 12.10.2021 |
Водородомобиль Toyota Mirai установил новый рекорд Гиннесса по самой длинной дистанции без дозаправки среди электромобилей на топливных элементах. В результате поездки по Южной Калифорнии, которая продолжалась два дня, седан преодолел 1360 километров, более чем в два раза превысив «паспортный» запас хода. Он не останавливаясь проехал мимо 12 встреченных по пути водородных заправочных станций: за чистотой попытки следил представитель Книги рекордов.
Toyota Mirai второго поколения стартовал 23 августа из технического центра Toyota (TTC) в Гардене, штат Калифорния. В машине находились специалист по экономичному вождению Уэйн Гердес и второй пилот Боб Вингер.
В первый день дуэт отправился в заезд до Санта-Барбары, а затем - по пляжу Малибу, по шоссе вдоль Тихоокеанского побережья, после чего вернулся в начало пути. Пробег составил 761,2 километра. 24 августа седан преодолел еще 598,7 километра, выехав на трассу между Лос-Анджелесом и округом Ориндж в часы пик.
Как отметили в Toyota, за такую же поездку автомобиль с двигателем внутреннего сгорания выбросил бы в воздух более 300 килограммов CO₂, в то время как единственным «выхлопом» Mirai была вода. Общий расход водорода составил 5,65 килограмма.
По итогу заезда Toyota Mirai побил свой собственный рекорд, установленный в мае: тогда результат седана составил 1003 километра без дозаправки. До этого рекордсменом по дальности хода был водородомобиль Hyundai NEXO, в 2019 году преодолевший 778 километров.
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