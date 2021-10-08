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Илон Маск объявил о переносе штаб-квартиры Tesla из Калифорнии в Техас
12:30 08.10.2021 |
Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) объявил о переносе штаб-квартиры компании в Техас на ежегодном собрании акционеров в Остине.
Ранее штаб-квартира Tesla располагалась в городе Пало-Альто в Калифорнии, теперь же она переедет в Остин. Он привел несколько причин для этого шага, сказав акционерам, что его калифорнийский завод во Фремонте стал просто огромным. Кроме того, в Калифорнии довольно сложно найти доступное жилье для сотрудников. В Остине завод находится примерно в 5 минутах от аэропорта и в 15 минутах от центра города.
Несмотря на перенос штаб-квартиры, Маск также сказал, что компания планирует увеличить объемы производства на своих заводах в Калифорнии и Неваде на 50%. «Не стоит думать, что Tesla покидает Калифорнию», - заявил Маск.
Tesla - не первая компания, переехавшая в Техас. В 2020 году Oracle объявила о переезде из Кремниевой долины в Остин. Технологическая компания HP и автопроизводитель Toyota также переместили свою штаб-квартиру в США из Калифорнии в Техас.
В конце прошлого года Маск переехал из Калифорнии в Техас, чтобы сосредоточиться на новом заводе Tesla по производству автомобилей. Его ракетная компания SpaceX имеет стартовую площадку в южной части Техаса.
В Калифорнии более жесткие законы о труде, более высокие расходы на жизнь и налоги, чем в других штатах, а Техас известен более дешевой рабочей силой и менее строгим регулированием.
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