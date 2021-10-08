Гибриды Volvo стали мощнее и экологичнее

Компания Volvo представила улучшенный вариант гибридной силовой установки Recharge для моделей 60- и 90-й серий. Как и прежде, её фундаментом является двухлитровая «четверка» с комбинированным наддувом. Однако электромотор, приводящий задние колеса, стал мощнее, а тяговая батарея получила третий слой ячеек и нарастила номинальную емкость. В результате доработок увеличился запас хода на электротяге, а также на 50 процентов снизились выбросы углекислого газа.

Техническое обновление затронет модели с шильдиками Recharge T6 и Recharge T8. Это заряжаемые от сети гибриды, оснащенные двухлитровым бензиновым двигателем c турбонаддувом и приводным нагнетателем, а также электромотором, приводящим заднюю ось. Улучшенная силовая установка повышает отдачу последнего с 87 до 145 лошадиных сил, а также подразумевает использование новой батареи, номинальная емкость которой, благодаря третьему слою ячеек, увеличена с 11,6 до 18,8 киловатт-часа.

После доработок суммарная мощность Recharge T6 составит 350 сил (было 341 л.с.), Recharge T8 - 450 (было 407 л.с.). Но для Volvo куда важнее, что на одной зарядке машины смогут проезжать не 70 с небольшим километров, а все 90, плюс будут выбрасывать в воздух на 50 процентов меньше CO₂. «Сейчас 2021 год, и людям больше не нужен бензин или дизель для регулярных поездок, - говорит главный технолог Volvo Хенрик Грин. - Наши последние гибриды предлагают такой запас хода на электротяге, которого хватит большинству водителей».

Вдобавок более емкая батарея будет полезна в холодные месяцы, когда машину нужно чаще прогревать. А более мощный электромотор обеспечит лучшее сцепление на скользкой дороге, при движении на низкой скорости или во время буксировки прицепа. Новую силовую установку получат все старшие модели на платформе SPA: S60, V60, XC60, S90, V90 и XC90. Кроме того, на XC60, S90 и V90 Recharge появится функция движения в одну педаль, как на электромобилях.