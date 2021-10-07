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Toyota выпустила трёхколёсный электрический самокат C+Walk T для удобного перемещения по большим территориям
18:02 07.10.2021 |
Компания Toyota представила электрический самокат C+Walk T, передвигающийся на трёх небольших колёсах и предназначенный для использования на территории больших заводских или учебных кампусов, или для людей с ограниченными возможностями. Производитель утверждает, что такой транспорт будет крайне полезен для перемещения по масштабным пешеходным зонам.
Как сообщает Toyota, самокат занимает почти столько же места, что и обычный пешеход и передвигается с аналогичной скоростью - можно неспешно ехать рядом с собеседником и вести беседу. Низкая скорость снижает вероятность столкновения с другими людьми или объектами, причём система искусственного интеллекта своевременно предупреждает о препятствиях рассеянных людей.
Помимо рабочих, студентов и преподавателей модель могут использовать и представители других сфер деятельности - от гидов до сотрудников службы безопасности.
C+Walk T работает от съёмного литий-ионного аккумулятора, который можно зарядить за 2,5 часа, используя устройство, поставляемое в комплекте. Заряда АКБ хватит на 14 километров пути. На ручках имеются органы управления ускорением и торможением. Интегрированный дисплей демонстрирует скорость и уровень заряда аккумулятора.
Новая разработка предусматривает контроль скорости вхождения в поворот - она помогает определить угол поворота и управляет скоростью исходя из полученных данных. Дополнительно модель оснащена детектором крутых склонов, автоматически замедляющим транспортное средство на спуске. Шины модели защищены от проколов, поэтому беспокоиться о поломках такого типа не приходится.
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