Toyota выпустила трёхколёсный электрический самокат C+Walk T для удобного перемещения по большим территориям

Компания Toyota представила электрический самокат C+Walk T, передвигающийся на трёх небольших колёсах и предназначенный для использования на территории больших заводских или учебных кампусов, или для людей с ограниченными возможностями. Производитель утверждает, что такой транспорт будет крайне полезен для перемещения по масштабным пешеходным зонам.

Как сообщает Toyota, самокат занимает почти столько же места, что и обычный пешеход и передвигается с аналогичной скоростью - можно неспешно ехать рядом с собеседником и вести беседу. Низкая скорость снижает вероятность столкновения с другими людьми или объектами, причём система искусственного интеллекта своевременно предупреждает о препятствиях рассеянных людей.

Помимо рабочих, студентов и преподавателей модель могут использовать и представители других сфер деятельности - от гидов до сотрудников службы безопасности.





C+Walk T работает от съёмного литий-ионного аккумулятора, который можно зарядить за 2,5 часа, используя устройство, поставляемое в комплекте. Заряда АКБ хватит на 14 километров пути. На ручках имеются органы управления ускорением и торможением. Интегрированный дисплей демонстрирует скорость и уровень заряда аккумулятора.

Новая разработка предусматривает контроль скорости вхождения в поворот - она помогает определить угол поворота и управляет скоростью исходя из полученных данных. Дополнительно модель оснащена детектором крутых склонов, автоматически замедляющим транспортное средство на спуске. Шины модели защищены от проколов, поэтому беспокоиться о поломках такого типа не приходится.