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Volkswagen построит в Китае завод по выпуску тяговых аккумуляторов
10:38 27.09.2021 |
Немецкий концерн Volkswagen планирует построить в китайской провинции Аньхой завод по производству тяговых аккумуляторов и электрических компонентов. Предприятие в Хэфэе вступит в строй в 2023 году.
Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках стратегии электрификации концерн намерен существенно расширить свои производственные мощности и усилить присутствие на рынке экологически чистого транспорта.
Для реализации своих планов по увеличению выпуска электрокаров в Китае подразделение Volkswagen Group China инвестирует более 140 млн евро в строительство крупного производственного комплекса. Новое предприятие позволит обеспечить тяговыми аккумуляторами совместные предприятия и собственные компании по выпуску электромобилей. Планируется, что ежегодно завод сможет отправлять на сборочные конвейеры от 150 до 180 тысяч АКБ.
Завод должен заработать уже во второй половине 2023 года. Он станет важной частью стратегии электрической мобильности. Ожидается, что к 2030 году предприятие в Аньхое будет обеспечивать примерно 40% всех объемов производства электромобилей VW в Китае.
На сегодняшний день батареи для электромобилей VAG выпускаются на предприятиях в Германии (Брауншвейг) и Китае (Тяньцзин). Помимо нового завода в Хэфэе аналогичные предприятия по производству АКБ будут в ближайшее время созданы в чешском Млада Болеславе и американской Чаттануге. В течение нескольких лет концерн намерен довести суммарный выпуск аккумуляторов для электромобилей до 1 миллиона в год.
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