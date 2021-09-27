Илон Маск выразил готовность расширять бизнес в Китае и вкладывать деньги в экономику страны

Глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) уже второй раз за полторы недели обратился посредством видеоролика к китайским властям и гражданам, заверив их в готовности вкладывать средства в развитие региона и расширять бизнес компании. Особое внимание будет уделяться безопасности обрабатываемых данных, которые должны храниться локально.

Как поясняет Bloomberg, новые заявления Илон Маск сделал в ходе видеообращения к аудитории мероприятия World Internet Conference, которое прошло в конце недели в Китае. Компанию ему составили главы Intel и Qualcomm, а интересы китайского бизнеса представляли руководители Alibaba и Xiaomi. Открывал мероприятие вице-премьер Государственного совета КНР Лю Хэ (Liu He), который привёл слова Си Цзиньпина (Xi Jinping) о стремлении Китая работать со всеми странами над созданием прозрачной цифровой экономики.

Если сконцентрироваться на заявлениях Илона Маска, то он более подробно рассказал о структуре данных, которые Tesla во исполнение местного законодательства начала хранить и обрабатывать на территории КНР, при помощи специально созданных центров обработки данных. Информация имеет отношение к производственной, сервисной и торговой деятельности Tesla на территории Китая. Фактически, даже данные с зарядных станций Tesla хранятся этими центрами. Маск добавил, что защита данных не является проблемой какой-то одной компании, свои усилия должны объединять все участники отрасли.

Илон Маск также пообещал, что Tesla продолжит инвестировать в китайскую экономику и надеется сделать свой посильный вклад в создание «оцифрованного будущего с разделяемыми выгодами, ответственностью и управлением». Напомним, что Tesla планирует не только расширять объёмы производства электромобилей на предприятии в Шанхае, но и разработать силами местной студии недорогую модель стоимостью менее $25 000. Уже сейчас собранные в Китае электромобили Tesla Model Y и Model 3 поставляются на экспорт в Европу.