BMW считает, что электрокарам достаточно запаса хода в 600 километров

Запас хода на одной зарядке аккумуляторной батареи можно назвать едва ли не главной характеристикой любого электрокара, и это легко объяснить. Поскольку зарядных станций гораздо меньше, чем бензоколонок, даже в наиболее развитых с точки зрения количества электромобилей странах, а процесс зарядки батареи всё ещё занимает довольно много времени, важно проехать как можно большее расстояние до того, как аккумулятор полностью разрядится. Но в BMW с этим не согласны.

Как сообщает издание Which Car, в ходе выступления на пресс-конференции в Австралии руководитель проекта BMW i4 Дэвид Ферруфино заявил, что баварская марка не планирует увеличивать запас хода на одной зарядке батареи для своих моделей с электрическими силовыми установками. «Одна тысяча километров - это не та цель, на которую мы ориентируемся с нашими полностью электрическими автомобилями», - сказал он. Ферруфино добавил, что пробег на одной зарядке зависит от сегмента, к которому относится модель. К примеру, городскому хэтчбеку BMW i3 запас хода в 600 километров попросту без надобности, в то время как для лифтбека i4 это «очень клиентоориентированное решение», отметил менеджер.

«Паспортный» запас хода на одной зарядке для электрокара BMW i4 составляет 590 километров по стандарту WLTP и 483 километра - по более жёсткому стандарту EPA. Ферруфино заявил, что вместо того, чтобы гнаться за ёмкостью батарей и запасом хода, марка лучше инвестирует в расширение сети зарядных станций, чтобы сделать дальние поездки комфортными даже на автомобилях с электрическими силовыми установками, не имеющими большого запаса хода. Он также отметил, что скорость зарядки батарей должна улучшаться: для i4, к примеру, заявлена возможность зарядки с 10 до 80 процентов всего за 31 минуту.