Обновленный Ford Expedition: 440 сил и новая внедорожная версия

Компания Ford обновила рамный внедорожник Expedition. К 2022 модельному году автомобилю слегка освежили внешность и техническую «начинку», а также добавили современной электроники. Кроме этого, для обновленного Expedition будут доступны новая экстремальная версия Timberline, которая получит звание самой внедорожной в гамме вместо FX4, и спортивный пакет Stealth Edition с перенастроенной подвеской.





Первой моделью Ford, получившей версию Timberline для покорителей бездорожья, стал Explorer, а теперь аналогичное исполнение досталось и Expedition. От стандартного такой внедорожник отличается черной решеткой радиатора с оранжевым декором, увеличенным до 27 сантиметров дорожным просветом и расширенной колеей, а также подросшими углами въезда и съезда и 33-дюймовыми внедорожными шинами Goodyear Wrangler AT.

От Ford F-150 Raptor модели досталась двухскоростная раздаточная коробка и защита днища, а от Bronco - система помощи при маневрировании Trail Turn Assist. Expedition Timberline, как и стандартные модификации, приводится в движение 3,5-литровым EcoBoost V6 с двойным турбонаддувом, но его отдача увеличена до 440 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента.

Пакет Stealth Performance Edition также положен внедорожнику с 440-сильным V6 и призван придать модели спортивный имидж. В него включены перенастроенная подвеска, черные глянцевые детали экстерьера, 22-дюймовые алюминиевые колесные диски с красными тормозными суппортами и темные шильдики.

Ford Expedition Stealth Performance Edition Package

В базовых Expedition XL, STX и XLT мотор выдает 380 лошадиных сил и 637 Нм крутящего момента, а в Limited, King Ranch и «богатой» Platinum - 400 сил и 651 Нм. Уже в базе обновленный Expedition получил набор «умных» ассистентов, в который входят система обнаружения границ дороги, помощники при объезде внезапных препятствий, при движении задним ходом и на перекрестках, а также функция Active Air Dam, улучшающая аэродинамику на скорости выше 64 километров в час.

Важнейшее новшество - трассовый автопилот BlueCruise, название которого стало причиной спора с General Motors. Система относится ко второму уровню автономности по классификации SAE и позволяет убирать руки с руля на определенных участках трасс, также называемых «голубыми зонами».

В салоне Expedition теперь имеется 12,4-дюймовая цифровая приборная панель и вертикально ориентированный экран мультимедийной системы SYNC 4 диагональю 15,5 дюйма - таким же комплектуется электрокроссовер Mustang Mach-E. За звук отвечает аудиосистема Bang & Olufsen Unleashed с 22 динамиками, включая сабвуфер.

Для буксировки прицепа можно дооснастить внедорожник помощником Pro Trailer Backup Assist 2.0, использующим камеру заднего вида и парковочные датчики, а также пакетом Heavy-Duty Trailer Tow Package: он позволяет Expedition тащить прицеп массой до 4,2 тонны.

Производство Ford Expedition 2022 модельного года наладят на заводе Kentucky Truck Plant в Луисвилле, штат Кентукки. Продажи внедорожника в США стартуют в первом квартале следующего года.

Ford Expedition Timberline

Ford Expedition Stealth Performance Edition Package