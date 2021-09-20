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Штурвал в новых автомобилях Tesla неудобен и опасен. Опубликован отчёт Consumer Reports
17:20 20.09.2021 |
Штурвал вместо привычного руля — вероятно, главная претензия к обновлённым автомобилям Tesla. Его критиковали и сразу после анонса, и уже после первых тестов.
Специалисты Consumer Reports после недельного теста новой Model S выразили свои претензии к новому элементу управления. Причём претензии были описаны на основе мнения сразу 10 экспертов источника.
В целом мнение у специалистов негативное. Плюс у такой формы лишь один — руль в нейтральном положении не закрывает приборную панель. Хотя та же Peugeot решила эту проблему без радикального пересмотра основного органа управления автомобилем.
Всё остальное — недостатки. Основной заключается в том, что при такой форме с рулём попросту намного сложнее управляться, что в ряде случаев может привести к образованию опасной ситуации. Слепой перехват руля теперь невозможен, так как в процессе под рукой может оказаться выступающая часть либо вообще пустота. Более того, руль скользкий, что ещё больше усугубляет ситуацию. Одна из женщин, тестировавших авто, также рассказала, что руль оказался слишком толстым для её небольших ладоней.
Кроме того, из-за специфической формы руки водителя быстрее устают, так как их нельзя расслабить таким же образом, как это делается в случае обычного руля. Добавляет проблем и отсутствие подрулевых переключателей. Они заменены на элементы управления на самом руле. В итоге иногда очень неудобно включать поворотники. Остальные кнопки сенсорные, что в совокупности с формой руля порой приводит к ошибочным нажатиям.
По итогу никаких внятных преимуществ у такой формы нет, а недостатки можно назвать очень серьёзными, так как некоторые из них напрямую влияют на безопасность.
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