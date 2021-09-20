Tesla запатентовала лазерные стеклоочистители

Ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) зарегистрировало патентную заявку американской компании Tesla на «технологию импульсной лазерной очистки мусора на стеклянных поверхностях транспортных средств». Она предназначена для замены традиционных стеклоочистителей: вместо них, по замыслу инженеров Теслы, воду и грязь с ветрового стекла будут очищать лазеры - вернее, в буквальном смысле испарять. Более того, технология пригодится и для боковых стёкол.

Судя по патентной заявке, Tesla работала над технологией лазерных стеклоочистителей два года. Если датчики заметят на ветровом стекле воду или грязь, то вместо щёток стеклоочистителей с привычными резиновыми лезвиями в дело вступят импульсные лазеры, которые испарят с поверхности всё лишнее. Сквозь стекло лазерные лучи не пройдут, а применять технологию лазерной очистки можно будет не только для ветрового стекла, но и всех остальных. И даже более того - импульсные лазеры пригодятся не только для стёкол. Они способны очищать поверхность радаров и объективы камер, а также солнечные батареи.

Возможно, систему лазерной очистки ветрового стекла получит электрический пикап Tesla Cybertruck, прототип которого вовсе не был оснащен стеклоочистителями. Это уже не первый патент Теслы на стеклоочистители: ранее компания разработала конструкцию из одной щётки, которая при помощи электромагнитного привода скользит от края до края ветрового стекла по горизонтали, очищая практически всю поверхность. Механизм, как и обычная трапеция, будет размещён под нижней кромкой стекла, а первой моделью с подобной системой станет обновленная Tesla Roadster.