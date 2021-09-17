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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Кто виновен в «дизельгейте»? Начался суд над менеджерами VW

08:55 17.09.2021 |

Транспорт

 

Спустя шесть лет после "дизельного скандала", разгоревшегося вокруг крупнейшего в Европе автостроителя - немецкого концерна Volkswagen - в земельном суде в Брауншвейге 16 сентября 2021 года начался судебный процесс. Ранее он несколько раз откладывался из-за пандемии коронавируса.

На скамье подсудимых 4 человека. Они, по мнению прокурора, в конечном итоге виновны в установке на нескольких миллионах автомобилей, проданных во всем мире, программного обеспечения, позволяющего манипулировать тестами на соответствие двигателей экологическим стандартам, Все четверо - бывшие, а также по-прежнему работающие в концерне топ-менеджеры и инженеры. Их обвиняют в коммерческом мошенничестве, совершенном по предварительному сговору.

 Бывший глава VW Мартин Винтеркорн

Основной, пятый обвиняемый по этому делу - бывший руководитель концерна VW Мартин Винтеркорн (Martin Winterkorn) в этом процессе не участвует из-за проблем со здоровьем. После нескольких операций на бедре 74-летний обвиняемый пока не в состоянии предстать перед судом, сообщает информационное агентство Reuters. Поэтому в отношении экс-шефа VW Винтеркорна будет проведен отдельный судебный процесс.

Из-за чего возник "дизельный скандал"

Шесть лет назад, 18 сентября 2015 года, американское Агентство по защите окружающей среды США (EPA) направило письмо в адрес американского подразделения Volkswagen. В нем было указано, что существуют расхождения между показателями уровня выхлопных газов во время проведения тестов дизельных автомобилей VW в США и при их обычной эксплуатации. Агентство обвинило немецкого автогиганта в нарушении государственных экологических стандартов и объявило о начале расследования в отношении VW.

Спустя несколько дней после того, стало известно, что расследование в отношении немецкой компании в США может грозить уголовным преследованием, несколько топ-менеджеров признали нарушения, совершенные автоконцерном. Как выяснилось, на более чем 9 миллионах автомобилей Volkswagen, Audi, Seat, Skoda с дизельными двигателями, допущенными к эксплуатации в Европе и США, в период с 2006 по 2015 год было установлено программное обеспечение, позволявшее обойти экологические стандарты. Речь шла о программе, предусматривающей включение системы контроля за выхлопами на полную мощность только во время проверки машины. При этом система отключалась при обычной эксплуатации автомобиля, когда содержание вредных веществ в выхлопах гораздо выше. В результате, по данным EPA, выброс вредных веществ автомобилей превышал установленную норму почти в 40 раз.

Чего ожидают от процесса по "дизельгейту"

Автомобильный эксперт, директор Дуйсбургского исследовательского института CAR Фердинанд Дуденхёффер (Ferdinand Dudenhöffer) заявил DW, что в центре нынешнего судебного процесса окажется расследование в отношении Винтеркорна, который, как надеется эксперт, "скоро предстанет перед судом". Всех пятерых подсудимых прокуратура обвиняет в том, что они знали о манипуляциях. Но кроме обвинений в коммерческом мошенничестве, совершенном по предварительному сговору, речь идет также о незаконной рекламе и уклонении от уплаты налогов. Только по первому обвинению подсудимым может грозить до 10 лет лишения свободы.

Они, в свою очередь, не признают вины, подчеркивая, что передавали всю информацию вышестоящему начальству и не несут ответственность за совершенное преступление, либо же вообще ничего не знали о манипуляциях. Чего, по мнению Дуденхёффера, не может сказать в свое оправдание бывший глава концерна Винтеркорн. "Маловероятно, что тот, кто находится на самом верху, абсолютно ничего не знал". Особенно это касается Мартина Винтеркорна, "который сам техник и знает каждую гайку".

Штефан Братцель (Stefan Bratzel), директор независимого исследовательского института CAM при Высшей школе экономики в Бергиш-Гладбахе в разговоре в DW подчеркивает, что был бы сильно удивлен, если бы выяснилось, что экс-глава автоконцерна ничего не знал о манипуляциях. У Винтеркорна была цель - обогнать конкурента, японского автопроизводителя Toyota. "Он хотел найти решение, чтобы противопоставить что-то моделям Toyota с гибридным двигателем . Поэтому я не могу себе представить, что он не спрашивал у своих сотрудников, как они это сделали", - говорит Братцель. Он надеется, что судебный процесс по делу о "дизельном скандале" покажет, что виноваты не только менеджеры среднего звена, но и те, "кто несет основную ответственность, и они должны быть наказаны за причиненный ущерб".

Какова роль экс-шефа VW Винтеркорна

После того, как стал известен масштаб манипуляций, Мартин Винтеркорн ушел в отставку со своего поста. Винтеркорн сам попросил наблюдательный совет концерна освободить его от занимаемой должности. Глава VW объяснил, что как руководитель предприятия он берет на себя ответственность за вскрывшиеся нарушения: "Я делаю это в интересах концерна, хотя и не считаю, что делал что-то неправильно". Его адвокат Феликс Дёрр (Felix Dörr) заявляет, что экс-шеф VW не знал заранее об установке на некоторые модели автомобилей запрещенного программного обеспечения.

Дизельный скандал уже обошелся автомобильному концерну VW в 32 миллиарда евро. Большая часть из них была выплачена Соединенным Штатам в качестве штрафов или компенсации за причиненный ущерб. Кроме того, с исками против компании обратились и тысячи обманутых клиентов. В апреле 2020 года концерн сообщил о заключении мирового соглашения с 235 тысячами автовладельцев в Германии, в рамках которого им будут выплачены компенсации на общую сумму 750 млн евро.

Кто заплатит VW за причиненный ущерб

В июне 2021 года после внутреннего расследования, проведенного концерном VW, Винтеркорна обязали выплатить 11,2 млн долларов в качестве компенсации за причиненный компании ущерб. Кроме того, уже почти год проходит судебный процесс в земельном суде Мюнхена. На скамье подсудимых - бывший шеф Audi, дочернего предприятия VW, Руперт Штадлер (Rupert Stadler), а также три топ-менеджера предприятия. У компании Audi, как утверждают немецкие СМИ, ссылаясь на данные следствия, была особая роль - именно там разрабатывалась программа манипуляций данными о вредных выбросах, которую потом тайно устанавливали на миллионах дизельных автомобилей марок, принадлежащих концерну Volkswagen: VW, Audi и Porsche.

Мюнхенская прокуратура обвиняет 55-летнего Штадлера и еще одного действующего топ-менеджера концерна в том, что уже после того, как факт манипуляций стал известен, компания продолжала торговать на европейском рынке автомобилями, в которых был встроен нелегальный софт. Сам Штадлер все обвинения в свой адрес отрицает. От Штадлера, как и от Винтеркорна, автопроизводитель требует компенсацию за причиненный ущерб.

По материалам: Deutsche Welle
 

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