BMW и Daimler будут продавать меньше машин, чтобы сохранить высокие цены

Концерн Daimler, которому принадлежит Mercedes-Benz, и компания BMW будут ограничивать объемы поставок автомобилей даже когда дефицит электронных компонентов уйдет в прошлое. Как сообщает Financial Times, благодаря этому они смогут сохранять высокие цены на свою продукцию, которые удалось установить во время пандемии. Спрос превысил предложение, и клиенты оказались готовы платить больше, даже получая автомобили с задержкой.

Глобальная нехватка полупроводников из-за локдаунов привела к перебоям в производстве автомобилей и, как следствие, вынужденной смене подхода к их продаже. В дилерских центрах не хватает моделей в дорогих версиях со «сложной» электроникой, вследствие чего их продают по завышенной цене и поставляют с задержками до четырех месяцев. Оказалось, что клиентов это не пугает, а производителям приносит заметную выгоду.

По словам финансового директора Daimler Гаральда Вильгельма, концерн собирается и дальше ограничивать поставки машин, даже когда дефицит электронных компонентов уйдет в прошлое. Вместе с тем концерн будет формировать еще более «люксовый» имидж подконтрольных марок.

В BMW солидарны с соотечественниками. Последние два года показали, что управление поставками открывает новые возможности в плане ценообразования, отметил финансовый директор BMW Николас Питер. Кроме этого, ожидание купленного автомобиля делает покупательский опыт еще ярче - впрочем, оно не должно быть слишком долгим, добавил он.

Отказ от привычной 15-процентной скидки на основных рынках уже привел к улучшению финансовых показателей BMW и Daimler. Так, во втором квартале 2021 года Mercedes-Benz увеличил рентабельность до 12,2 процента. За тот же период 2018 года, ещё до дизельных скандалов и пандемии, она составила 8,4 процента. BMW же удалось повысить маржу с 8,6 процента почти до 16 процентов.