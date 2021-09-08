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Volkswagen показал предвестника самого дешевого городского электрокара
21:45 07.09.2021 |
Компания Volkswagen в рамках Мюнхенского автосалона представила прототип компактного городского электрокроссовера ID. Life. Первая версия сити-кара получила 234-сильный электромотор, функцию быстрой зарядки аккумуляторной батареи, а также ряд инновационных решений. В производство новые электромобили поступят не раньше 2025 года. Минимальная стоимость новинки составит 20 000 евро.
В основе Volkswagen ID. Life лежит укороченная версия модульной платформы MEB, в которой впервые использовали переднеприводную компоновку. Электрокроссовер по размерам меньше Volkswagen Golf. В длину он достигает 4091 миллиметров, в ширину - 1845 миллиметров, а в высоту - 1599 миллиметров. При этом он получил 2650-миллиметровую колесную базу. Несмотря на скромные размеры, компания позиционируют концепт как «городской автомобиль с внедорожным характером», в связи с этим новинка получила дорожный просвет в 190 миллиметров, а также углы въезда и съезда в 26 и 37 градусов соответственно.
Интерьер ID. Life выполнили в минималистичном стиле. Салон кроссовера оснастили единственной сенсорной панелью в ступице необычного рулевого колеса. В передней консоли спрятан выдвижной проекционный экран, к которому можно подключать различные медиаустройства, вплоть до игровых приставок. Еще одним необычным решением являются дверные карты, которые можно использовать для беспроводной зарядки смартфонов. Зарядный кабель самого электрокара инженеры разместили в переднем багажнике. В будущем кроссовере не предусмотрены традиционные зеркала заднего вида. Их место заняли камеры, которые позволили улучшить аэродинамику модели.
В движение сити-кар приводит единственный электромотор мощностью 234 лошадиные силы и 290 Нм, который укомплектован аккумуляторными батареями ёмкостью 57 киловатт-часа. До «сотни» ID. Life способен разгоняться за 6,9 секунды, при максимальной скорости в 180 километров в час. На одном заряде аккумулятора электрокроссовер сможет проехать до 400 километров. При этом, с помощью функции быстрой зарядки добавить еще 160 километров пути можно будет всего за 10 минут.
Продажи ID. Life запланированы на 2025 год. К тому времени многие из представленных решений могут не дойти до серийной версии модели. Стоимость электрического сити-кара составит 20 000 евро за базовую версию и 25 000 евро за топовое исполнение.
В начале марта генеральный директор Volkswagen Ральф Брандштеттер опубликовал эскиз кабриолета, за основу которого взял электрический хэтчбек ID.3. По мнению главы компании, электрический кабриолет может стать идеальной машиной без звуков работающего двигателя внутреннего сгорания для покупателей, которые хотели бы в полной мере наслаждаться природой в дороге.
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