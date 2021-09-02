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Илон Маск теперь считает задержку электрокара Tesla Roadster до 2023 года благоприятным сценарием
16:37 02.09.2021 |
Для Tesla спортивная модель Roadster является знаковой, поскольку с неё компания начинала свою деятельность. Один из экземпляров первого поколения был отправлен в космос, а машину второго поколения номинально представили ещё в 2017 году. Она должна была выйти в 2020 году, но поставки постоянно задерживались. Теперь они перенесены на 2023 год, и это при условии отсутствия дефицита компонентов.
Электромобиль, место в очереди за которым официально предлагалось за суммы от $50 000 до $250 000, не является приоритетом для Tesla, а потому компания даже больше заинтересована в скорейшей организации массового производства пикапа Cybertruck, который задерживается до 2022 года. На этой неделе Илон Маск (Elon Musk) заявил, что 2021 год был периодом огромных сложностей с поставками компонентов, поэтому даже если бы Tesla смогла выпустить 17 экземпляров новой модели, на рыночную ситуацию это бы не повлияло, поскольку ни одна из них не досталась бы рядовым покупателям.
Глава Tesla добавил, что если в 2022 году ситуация с компонентами в отрасли не усугубится, то Roadster второго поколения компания сможет начать поставлять в 2023 году. Когда модель представляли в 2017 году, заявленное время разгона не более 1,9 секунды до 100 км/ч казалось фантастическим, но сейчас Tesla Model S Plaid лишь немногим уступает будущему флагману модельного ряда по этому показателю. Илон Маск уже пояснял, что динамические показатели Roadster можно будет улучшить за счёт опциональных реактивных сопел, устанавливаемых в задней части кузова. Струя сжатого воздуха сможет придавать машине дополнительное ускорение, в результате чего набор скорости в 100 км/ч будет осуществляться за 1,1 секунды. Сопла также должны были облегчить прохождение поворотов на высоких скоростях, позволяя регулировать вектор тяги, если оперировать авиационной терминологией.
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