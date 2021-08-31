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Робомобили Toyota возобновили работу в Олимпийской деревне после наезда на пешехода
09:47 31.08.2021 |
Компания Toyota Motor заявила, что возобновит работу своих беспилотных электромобилей e-Palette на Паралимпийских играх в Токио, но увеличит контроль со стороны оператора и расширит персонал, отвечающий за безопасность, чтобы исключить повторение инцидентов, подобных тому, который имел место на прошлой неделе.
Напомним, тогда один из электромобилей столкнулся со слабовидящим японским спортсменом и травмировал его, к счастью - незначительно.
«Датчик транспортного средства обнаружил пешехода и активировал автоматический тормоз, а оператор активировал аварийный тормоз. Однако автомобиль соприкоснулся с пешеходами до полной остановки», - сказано в опубликованном вчера заявлении компании Toyota.
Арамицу Китазоно (Aramitsu Kitazono) не был серьезно травмирован, но ему пришлось отказаться от участия в соревнованиях по дзюдо, проходивших в субботу, из-за порезов и синяков.
Полностью автономный электромобиль e-Palette был создан Toyota специально для использования во время Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Он оборудован большими дверями и электрическими пандусами, позволяющими группам спортсменов быстро входить в салон и выходить из него.
По словам представителя Toyota, теперь операторы смогут контролировать скорость движения транспортных средств, а на борту будет два сотрудника, следящих за пешеходами и обеспечивающих безопасность, а не один, как это было раньше.
Кроме того, на электромобилях будет включены предупреждающие звуковые сигналы, а количество проводников, помогающих спортсменам на оживленных перекрестках в городке, будет увеличено с шести до двадцати.
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