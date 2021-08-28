Финансовые новости
- |
- 28.08.21
- |
- 19:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сервис робомобилей Toyota e-Palette прекратил работу из-за наезда на пешехода в Токио
13:00 28.08.2021 |
Toyota прекратила работу сервиса автономных шаттлов e-Palette в Олимпийской деревне в Токио после того, как один из автомобилей столкнулся со спортсменом с ослабленным зрением, который должен был участвовать в Паралимпийских играх. Как утверждает агентство Reuters, в момент инцидента автономный шаттл находился под ручным управлением. Столкновение произошло на Т-образном перекрестке во время поворота автомобиля, двигавшегося со скоростью 1-2 км/ч.
Toyota рассматривала Олимпийские и Паралимпийские игры как возможность продемонстрировать свои новые технологии. Автономные электрические транспортные средства сервиса e-Palette без традиционных элементов управления, таких как рулевое колесо или педали, использовались для перевозки спортсменов и персоналом Олимпийских игр в течение нескольких месяцев ещё до начала летних состязаний.
Генеральный директор Toyota Акио Тойода (Akio Toyoda) признал случившееся в видео, размещённом на YouTube. «Это показывает, что автономные транспортные средства пока ещё не подходят для обычных дорог», - добавил он. В свою очередь, представитель автомобильной компании уточнил, что прекращение работы сервиса в Олимпийской деревне из-за этого инцидента вовсе не означает завершение программы e-Palette в целом.
Что касается пострадавшего спортсмена, то он отделался лёгкими ушибами. После осмотра в ближайшем медицинском центре он смог самостоятельно вернуться в гостиничный номер своим ходом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коломойский устроил Зеленскому теплую ванну на «плюсах»
|Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы
|Политическое фиаско «слуг народа» в Кривом Роге: Как Котляр подложил свинью Зеленскому
|Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|У компании ARM увели китайское подразделение со всей собственностью
|Сервис робомобилей Toyota e-Palette прекратил работу из-за наезда на пешехода в Токио
|Британский школьник заработал около $350 000 на NFT с пиксельными китами
|Крупнейший в мире контейнерный перевозчик вложит $1,4 млрд в суда на «зеленом» топливе
|Правительство Саудовской Аравии стало акционером Pagani
|Создана литий-металлическая батарея с рекордной удельной ёмкостью
Это интересно
|Google заплатит Apple $15 млрд. за сохранение статуса
|Число пользователей интернета SpaceX Starlink достигло 100 000 абонентов
|Южная Корея отменяет «комендантский час» для юных геймеров
|Китай хочет построить огромный космический корабль прямо на орбите Земли
|Google платит производителям смартфонов, чтобы они не использовали сторонние магазины приложений
|Сырьё для натрий-ионных аккумуляторов обходится на 30 % дешевле, чем для литиевых
|Кибервзломщики украли у немецких фирм больше 200 млрд евро