Сервис робомобилей Toyota e-Palette прекратил работу из-за наезда на пешехода в Токио

Toyota прекратила работу сервиса автономных шаттлов e-Palette в Олимпийской деревне в Токио после того, как один из автомобилей столкнулся со спортсменом с ослабленным зрением, который должен был участвовать в Паралимпийских играх. Как утверждает агентство Reuters, в момент инцидента автономный шаттл находился под ручным управлением. Столкновение произошло на Т-образном перекрестке во время поворота автомобиля, двигавшегося со скоростью 1-2 км/ч.

Toyota рассматривала Олимпийские и Паралимпийские игры как возможность продемонстрировать свои новые технологии. Автономные электрические транспортные средства сервиса e-Palette без традиционных элементов управления, таких как рулевое колесо или педали, использовались для перевозки спортсменов и персоналом Олимпийских игр в течение нескольких месяцев ещё до начала летних состязаний.

Генеральный директор Toyota Акио Тойода (Akio Toyoda) признал случившееся в видео, размещённом на YouTube. «Это показывает, что автономные транспортные средства пока ещё не подходят для обычных дорог», - добавил он. В свою очередь, представитель автомобильной компании уточнил, что прекращение работы сервиса в Олимпийской деревне из-за этого инцидента вовсе не означает завершение программы e-Palette в целом.

Что касается пострадавшего спортсмена, то он отделался лёгкими ушибами. После осмотра в ближайшем медицинском центре он смог самостоятельно вернуться в гостиничный номер своим ходом.