Почти четверть всех акций Tesla принадлежит Илону Маску

Как пишет источник, Илон Маск (Elon Musk), основатель Tesla, владеет 244 миллионами акций компании - его доля растет и, по состоянию на 30 июня этого года, достигла отметки в 23,1%. Это, а также рост акций компании, привел к тому, что Маск на какое-то время возглавил рейтинг мировых миллиардеров. Правда, сейчас он уступил лидерство основателю Amazon Джеффу Безосу (Jeff Bezos) - его состояние оценивается в 189 миллиардов против 182 миллиардов у Маска.

Данные о количестве акций Tesla, находящихся в распоряжении Маска, содержатся в отчете компании, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. В документе указано, что менеджменту и директорам Tesla, включая Маска, принадлежит 264,9 миллиона акций, что составляет примерно 25% от их общего числа. Выходит, что 92% акций менджемента Tesla находится в собственности Маска.

Среди крупных держателей акций Tesla выделяется основатель Oracel Ларри Эллисон (Larry Ellison) - он вошел в совет директоров Tesla 28 декабря 2018 года. По состоянию на 30 июня текущего года Эллисону принадлежит 15,228 миллиона акций компании, что примерно соответствует доле в 1,5%.