Tesla увеличила сроки поставок электромобилей и обвинила в дефиците чипов Bosch и Renesas

Компания Tesla своим американским клиентам в последнее время предлагает ждать ходовые комплектации электромобилей значительно дольше, чем обычно. Базовая версия Tesla Model 3, например, доберётся до новоявленных заказчиков только к январю. Попутно Илон Маск (Elon Musk) назвал виновных в дефиците полупроводниковых компонентов, которыми пользуется компания - это Bosch и Renesas.

Как отмечает Electrek, на этой неделе сроки ожидания базовой версии Tesla Model 3 в США увеличились ещё на пару месяцев. Если накануне в качестве периода поставки фигурировал ноябрь, то теперь речь идёт о январе следующего года. Более дорогая Tesla Model 3 Long Range по-прежнему готова прибыть к клиенту до ноября текущего года, а вот старший вариант по имени Tesla Model 3 Performance будет доставлен всего через четыре или семь недель.

Кроссовер Tesla Model Y в США предлагается всего в двух комплектациях. Базовая Long Range может добраться до новых клиентов только к декабрю этого года, а за доплату в $7000 можно получить более «дальнобойную» Tesla Model Y Performance со сроком ожидания не более пяти или семи недель. Как уже отмечалось ранее, флагманские Tesla Model S и Model X клиентам в США тоже отгружаются с нарушением сроков, причём это касается даже тех экземпляров, которые формально сошли с конвейера. По всей видимости, частично готовые машины ждут поступления дефицитных компонентов, прежде чем отправиться к клиентам.

Динамику поставок электромобилей на китайский рынок взялся обсудить глава Tesla Илон Маск (Elon Musk). По его словам, шанхайское предприятие компании обычно в первой половине квартала работает на обслуживание экспортных поставок, а во второй - на внутренний рынок КНР. Многие стандартные для отрасли полупроводниковые компоненты в последнее время оказались в существенном дефиците, из-за чего Tesla вынуждена была переориентироваться на другой ассортимент комплектующих. Маск впервые упомянул конкретные компании, которые не снабжают Tesla достаточным количеством полупроводниковых компонентов - это Renesas и Bosch. Первая из них, напомним, в марте пострадала от пожара на японском предприятии, и прежние объёмы выпуска компонентов смогла восстановить только к середине лета.