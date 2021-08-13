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Volkswagen начал продавать машины без «мультимедийки»
09:37 13.08.2021 |
Компания Volkswagen продает хэтчбеки Fox в Бразилии без информационно-развлекательной системы. В салоне отсутствует даже маленький черно-белый дисплей, положенный самым дешевым версиям: имеется только экранчик на приборной панели, а на место «мультимедийки» помещена заглушка из пластика. Причина такого удешевления салона - в дефиците электронных компонентов, который сильно ударил как по Volkswagen, так и по другим производителям по всему миру.
По данным Motor1, без информационно-развлекательной системы Composition Touch с 6,5-дюймовым экраном модель будет продаваться недолго. Но дело не в конце дефицита, который, по прогнозам экспертов, не удастся устранить до следующего года, а в скорой отставке миниатюрного хэтчбека, не претерпевшего значительных изменений с 2003 года.
В пресс-службе Volkswagen Brazil подтвердили, что на сегодняшний день бразильский Fox лишен мультимедийной системы и потому продается по сниженной цене. Однако при желании клиенты могут докупить «мультимедийку» у дилеров: несмотря на ее отсутствие по умолчанию, вся проводка, а также динамики, остались на месте.
Fox базируется на устаревшей платформе PQ24, которая также лежала в основе Volkswagen Polo Mk4, Skoda Fabia первого поколения и Audi A2. Ранее хэтчбек продавался в США и Западной Европе, где не пользовался особой популярностью, а сейчас доступен лишь в Южной Америке и предлагается во множестве различных модификаций.
В то же время другая модель Volkswagen, кроссовер Tiguan, обзавелась крупным «парящим» экраном размерностью 12 дюймов. Новый салон для семейства разработало китайское подразделение немецкой марки: такой дисплей получили длиннобазный Tiguan L и купеобразный Tiguan X для местного рынка.
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