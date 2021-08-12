Audi представила раздвижной родстер: он удлиняется на 25 сантиметров

Компания Audi готовит линейку из трех шоу-каров: Skysphere, Grandsphere и Urbansphere. Первый из них уже рассекречен: электрический родстер Skysphere («Небесная сфера») раскрыли на официальных фотографиях, хотя его публичный дебют состоится 13 августа на фестивале Monterey Car Week в Калифорнии. Новинка получилась инновационной: родстер способен увеличиваться в длину в зависимости от выбранного ездового режима. Прибавка составляет 25 сантиметров, причем все это расстояние приходится на колесную базу.





Раздвижной Skysphere находится в статусе концепта и призван продемонстрировать направление развития дизайна Audi: именно такими должны стать электрокары марки, которые появятся в будущем.

Skysphere создавался с оглядкой на Horch 853, пятиметровый родстер 30-х годов прошлого века, и выдержан в стиле ар-деко в сочетании с современными технологиями. У концепта глянцевая панель со световым узором на месте решетки радиатора и еще одна - на корме, но уже с красными светодиодами. В числе других дизайнерских особенностей - широкие выступающие колесные арки, аэродинамические 23-дюймовые диски и съемная крыша.

Длина родстера может варьироваться. Skysphere способен раздвигаться на 25 сантиметров, и все это расстояние приходится на колесную базу. В режиме Sports, предназначенном для драйверской езды, длина родстера составляет 4,94 метра, а в режиме Grand Touring для спокойного движения, причем с активированным автопилотом четвертого уровня, он удлиняется до 5,19 метра. Впрочем, идея физической трансформации не нова: то же самое мог делать концепт Renault Morphoz.





К слову, автопилот, которым оснащен Skysphere, не предусматривает вмешательство водителя в процесс управления. Более того, при активации системы руль автоматически убирается в переднюю панель, а педали - в нишу в полу. За развлечение водителя и переднего пассажира отвечает мультимедийная система с широкоформатным дисплеем, протянувшимся во всю ширину передней панели.

В движение родстер приводит электромотор мощностью 623 лошадиные силы, который установлен на задней оси. Его питает батарея емкостью 80 киловатт-часов, на одном заряде которой электрокар проезжает 500 километров по циклу WLTP. В Audi заверяют, что 1,8-тонный Skysphere способен разгоняться до 100 километров в час за четыре секунды.

Что касается двух других концептов, то уже известно, что Grandsphere будет представлять собой лифтбек, а его премьера состоится на автосалоне в Мюнхене в сентябре 2021 года. Об Urbansphere подробностей меньше: ожидается, что это будет городской электрический кроссовер. Сроки его дебюта пока не объявлены.



