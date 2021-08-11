Финансовые новости
- |
- 11.08.21
- |
- 14:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Volkswagen откажется от фирменных сосисок, которые продаются лучше автомобилей
11:40 11.08.2021 |
Столовые на территории предприятий Volkswagen к 2025 году полностью откажутся от фирменных сосисок карривурст и перейдут на вегетарианское меню. Первым будет столовая в Вольфсбурге, которая заменит мясные блюда овощными тарелками и бургерами с баклажанами уже в конце августа. При этом по итогам нескольких лет именно сосиски становились самым продаваемым продуктом Volkswagen.
Пока что запрет коснется только буфета, который расположен в штаб-квартире компании. Генеральный директор марки обсудил этот вопрос с шеф-поваром Volkswagen, и они приняли решение сделать выбор в пользу более здоровой вегетарианской пищи.
Номинально карривурст не исчезнет из меню, его заменят вегетарианской сосиской. Глобальной же целью руководства является повсеместное оздоровление сотрудников за счет изменения меню - компания хочет сокращать объемы мясной продукции и увеличивать число блюд из овощей.
При этом сами сотрудники компании к таким изменениям относятся довольно скептически. Недавно рабочим сборочной линии модели Golf в Вольфсбурге перестали подавать на обед карривурст и они обратились с коллективной жалобой в профсоюз, после чего сосиску все-таки вернули в меню.
Немецкий автопроизводитель самостоятельно производит карривурст на заводе в Вольфсбурге еще с 1973 года. В день компания выпускает более 18 тысяч сосисок и у них даже есть свой номер в каталоге запчастей, а на каждой упаковке стоит маркировка VW Original Part, что переводится, как «оригинальная деталь Volkswagen».
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|На старте подготовки к выборам: Кто является самым опасным для рейтинга Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Советник госсекретаря США по энергобезопасности займется «Северным потоком - 2»
|Приручение или уничтожение: Что власть делает с «Нацкорпусом»
|Можно ли заменить газ в украинской ГТС на «зеленый» водород?
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Volkswagen откажется от фирменных сосисок, которые продаются лучше автомобилей
|Нужна ли третья прививка от коронавируса?
|NASA пришлось отложить полёт на Луну — скафандры для миссии будут готовы не ранее 2025 года
|Самые мощные флагманы Android по всему миру. В рейтинге Antutu новый король
|Xiaomi представила Mi Mix 4 — флагманский смартфон со спрятанной под экраном камерой
|Электромобили займут две трети мирового рынка через 19 лет
Это интересно
|TikTok стал самым популярным приложением в мире, обогнав Facebook
|Samsung начинает мировые продажи гигантского игрового монитора Odyssey Neo G9
|Geely и Renault договорились об обмене технологиями
|Эксперты рекомендуют использовать в качестве пароля три случайных слова
|В 2021 году игровые криптокомпании привлекли $476 млн
|Нераспечатанная копия Super Mario Bros. продана за рекордные $2 млн
|SpaceX купила стартап, который запустил 120 спутников Интернета вещей на орбиту Земли