Volkswagen откажется от фирменных сосисок, которые продаются лучше автомобилей

Столовые на территории предприятий Volkswagen к 2025 году полностью откажутся от фирменных сосисок карривурст и перейдут на вегетарианское меню. Первым будет столовая в Вольфсбурге, которая заменит мясные блюда овощными тарелками и бургерами с баклажанами уже в конце августа. При этом по итогам нескольких лет именно сосиски становились самым продаваемым продуктом Volkswagen.

Пока что запрет коснется только буфета, который расположен в штаб-квартире компании. Генеральный директор марки обсудил этот вопрос с шеф-поваром Volkswagen, и они приняли решение сделать выбор в пользу более здоровой вегетарианской пищи.

Номинально карривурст не исчезнет из меню, его заменят вегетарианской сосиской. Глобальной же целью руководства является повсеместное оздоровление сотрудников за счет изменения меню - компания хочет сокращать объемы мясной продукции и увеличивать число блюд из овощей.

При этом сами сотрудники компании к таким изменениям относятся довольно скептически. Недавно рабочим сборочной линии модели Golf в Вольфсбурге перестали подавать на обед карривурст и они обратились с коллективной жалобой в профсоюз, после чего сосиску все-таки вернули в меню.

Немецкий автопроизводитель самостоятельно производит карривурст на заводе в Вольфсбурге еще с 1973 года. В день компания выпускает более 18 тысяч сосисок и у них даже есть свой номер в каталоге запчастей, а на каждой упаковке стоит маркировка VW Original Part, что переводится, как «оригинальная деталь Volkswagen».