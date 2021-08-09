Кроссовер Renault за $7500 вышел на мировой рынок

Компания Renault выпустила кроссовер Renault Kiger на мировой рынок, хотя изначально автомобиль создавали эксклюзивно для Индии. Автомобиль уже появился в Южной Африке, а скоро начнёт продаваться в других странах мира.

Габаритные размеры Renault Kiger составляют 3991 х 1750 х 1600 мм при колёсной базе 2500 мм. Его можно отнести к субкомпактным кроссоверам, при этом заявленный клиренс составляет 205 мм, а салон, как утверждает производитель, всё равно является довольно просторным.





Уже в базовой версии покупатели получают довольно надёжный автомобиль с шестью подушками безопасности, 7-дюймовую цифровую приборную панель, а также мультимедийно-развлекательную систему, которая оснащена 8-дюймовым сенсорным экраном.

Базовая версия комплектуется 1-литровым 3-цилиндровым двигателем, который развивает мощность 72 л.с. при 96 Нм крутящего момента. Также есть турбрированный двигатель такого же объёма, мощность которой достигает 100 л.с. при 160 Нм крутящего момента.

Главной привлекательной особенностью этого автомобиля является цена, которая стартует с отметки 7500 долларов.