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Вот каким будет новый бюджетный кроссовер Renault
12:45 19.11.2020 |
Индийское подразделение Renault представило концепт Kiger, который максимально приближен к будущей серийной модели с таким же названием. Это бюджетный компактный кроссовер с дерзким дизайном ориентированный в первую очередь на молодую аудиторию.
По габаритам Renault Kiger можно сравнить с Lada XRay, хотя в длину французский концепт не превышает четырех метров против 4 165 миллиметров у XRay. В отличие от кросс-хэтчбека, Kiger выглядит как полноценный кроссовер: дорожный просвет достигает 210 миллиметров, установлены 19-дюймовые диски, массивные защитные накладки по кругу и широкие рейлинги на крыше. Особенность концепта - необычный раздвоенный спойлер на пятой двери (причем этот элемент достанется и серийной версии) и зеленые поворотники.
Кузов шоу-кара выкрашен в уникальный цвет Aurora Borealis, который меняет оттенок в зависимости от угла обзора.
В основе новинки лежит платформа CMF-A+, на которой также построен Nissan Magnite. С ним же Kiger разделит и моторную гамму: она включает 1,0-литровый «атмосферник» мощностью 72 лошадиные силы в паре с пятиступенчатой механикой и 95-сильную «турботройку», сочетающуюся как с механической коробкой передач, так и с вариатором. Привод - только передний.
Ожидается, что по цене Kiger будет сравним с Magnite, который в Индии оценивается примерно в 530 тысяч рупий ($7150)
Серийный Renault Kiger, спроектированный и разработанный специально для индийского рынка, долго ждать не придется: новинку представят в течение 2021 года. Производство модели наладят в Индии. О возможном появлении кроссовера за пределами страны пока не сообщается.
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