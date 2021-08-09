Volvo сделает некоторые модели гибридными с 2022 модельного года

Шведская компания Volvo впервые начала внедрять гибридные силовые установки с 48-вольтовой сетью на кроссоверах XC60 и XC90 в 2019 году - на определённых рынках. С 2022 модельного года все седаны S60 и S90, а также вседорожники XC60 и V90 Cross Country станут умеренными гибридами. Бензиновые моторы с индексами T5 и T6 для этих моделей будут заменены гибридными силовыми установками с обозначениями B5 и B6 соответственно.

Как сообщает издание Car & Driver, умеренно-гибридные моторы B5 и B6 с 48-вольтовым стартер-генератором по-прежнему базируются на 2,0-литровой четвёрке с турбонаддувом или комбинацией из турбонаддува и нагнетателя. Расход топлива благодаря гибридной системе значительно ниже, но любопытно, что модели XC40, XC90 и V60 Cross Country пока не планируют получать гибридные силовые агрегаты - они по-прежнему сохранят версии Т5 и Т6 бензиновой 2,0-литровой турбочетвёрки.

Известно, что кроссовер XC90 следующего поколения, который выйдет на рынок в 2022 году, впервые за всю историю модели получит полностью электрическую версию. Вседорожник построят на обновлённой фирменной платформе SPA. Помимо чисто электрической версии, XC90 будет предлагаться и с гибридной силовой установкой на основе бензинового мотора - в качестве опции. Дизельных двигателей в модельной линейке не будет по принципиальным соображениям.