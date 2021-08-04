Линейка Audi Q4 e-tron пополнилась двумя новыми версиями

Audi Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron, которые продаются в Европе с лета этого года, обзавелись новыми модификациями. Так, у кросс-купе появилась экономичная и дальнобойная версия с индексом 40, а гамму стандартного кроссовера дополнил полноприводный вариант Q4 45 e-tron quattro. Первую новинку оценили в 49,5 тысячи евро, вторую - в 50,9 тысячи.

Купеобразный Audi Q4 Sportback e-tron обзавелся версией с индексом 40: такой электрокросс оснащен батареей емкостью 77 киловатт-часов, на одном заряде которой он проезжает 534 километра на циклу WLTP. Это на 14 километров больше, чем у аналогичной модификации Q4 Sportback e-tron. В движение «сороковой» электрокросс приводит 204-сильный электромотор, установленный на задней оси.

Вторая новинка в гамме - двухмоторный Q4 45 e-tron quattro, отдача силовой установки которого составляет 265 лошадиных сил (на 34 силы меньше, чем у модификации 50 e-tron quattro). С места до 100 километров в час такой кроссовер разгоняется за 6,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 180 километров в час.

Q4 Sportback e-tron и Q4 Sportb ack e-tron уже доступны для заказа у европейских дилеров.