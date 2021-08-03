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Hyundai вырвала лидерство у Toyota по поставкам водородных автомобилей
16:01 03.08.2021 |
Корпорация Toyota Motor на правах одного из крупнейших автопроизводителей пытается диктовать свои условия перехода на электротягу, предлагая в качестве альтернативы аккумуляторным электромобилям транспортные средства с силовой установкой на водородных топливных ячейках. Довольно иронично, что лидером рынка в этом узком сегменте Toyota более не является - её активно теснит компания Hyundai Motor.
Надо сказать, что подразделение Hyundai Motor, занимающееся разработкой водородных силовых установок, было создано ещё в 1998 году, а первым прототипом на соответствующей платформе стал кроссовер Santa Fe. К 2013 году Hyundai смогла наладить серийное производство своей первой модели на водородных топливных ячейках - ей стал кроссовер ix35 Fuel Cell.
В прошлом году Hyundai Motor удалось стать крупнейшим производителем легковых автомобилей на водородном топливе. В первом квартале текущего года Toyota смогла отыграться, заняв первое место с 2000 проданных «водородомобилей», тогда как Hyundai удалось реализовать на 200 экземпляров меньше. Но к концу июня корейский автопроизводитель добился реванша, выпустив за всё первое полугодие 4700 машин на водородном топливе, тогда как Toyota проиграла лидеру сразу на 1000 машин, как отмечает Business Korea со ссылкой на данные SNE Research.
Всего в мире в первой половине этого года было продано более 9000 автомобилей на водородных топливных ячейках, что соответствует более чем троекратному росту продаж. В прошлом году Hyundai контролировала 70,7 % сегмента, но под натиском Toyota она в первом полугодии сократила долю до 51,7 %, а японский конкурент занял 40,9 % рынка. Honda хоть и оптимизировала ассортимент предлагаемых «водородомобилей», по итогам прошлого полугодия смогла занять лишь 1,6 % мирового рынка.
Сейчас самым современным автомобилем Hyundai на водородных топливных элементах является кроссовер Nexo, представленный в 2018 году. Он способен восполнять запас хода всего за пять минут, проезжая на одном баке водорода до 609 км. В качестве выхлопа машина производит водяной пар. Toyota вряд ли собирается сдаваться без боя, поскольку тираж модели Mirai во втором поколении она собирается увеличить до 100 тысяч штук.
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