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Илон Маск подтвердил, что обычный руль не вернётся в Tesla
13:00 02.08.2021 |
Обновлённая Tesla Model S получила руль необычной формы - он представляет собой угловатый U-образный штурвал без верхней планки. У этого решения есть как сторонники, так и немало противников, поэтому ходили слухи, что Tesla либо предложит обычный руль в качестве опции, либо вовсе откажется от этого эксперимента. Однако теперь Илон Маск всё это опроверг и заявил, что обычное рулевое колесо в Tesla больше не вернётся. Это подтверждается и шпионскими снимками обновлённого электрокроссовера Tesla Model X, на которых заметен такой же штурвал.
Издание Car & Driver обратилось за комментариями в Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA), но чиновники ответили, что не «одобряют» и не «тестируют» автомобили до того, как они поступят в продажу, поскольку ответственность за их соответствие действующим нормам безопасности несут производители. В настоящее время ни один стандарт в США не регламентирует форму руля - автопроизводители лишь должны гарантировать, что он соответствует всем требованиям по защите пассажиров.
Сторонники штурвала говорят, что по сравнению с обычным рулём он никак не влияет на впечатления от вождения или безопасность. К штурвалу довольно быстро можно привыкнуть, утверждают владельцы обновлённой Model S, зато он совершенно не мешает обзору, а некоторые затруднения вызывает разве что парковка. Куда чаще покупатели критикуют крошечные сенсорные кнопки. Но главный аргумент в пользу штурвала - его футуристичный дизайн: владельцам Tesla нравится отличаться от владельцев «обычных» машин.
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