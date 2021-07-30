Volkswagen показал очередной доступный кроссовер на букву T. На этот раз с купеобразным кузовом

Компания Volkswagen представила модель Taigo для Европы и Африки. Очередной кроссовер, названный по традиции на букву T, встанет на конвейер испанского завода в Памплоне до конца нынешнего года, а к 2022-му появится у дилеров в 28 странах. Taigo получил моторы от новой Skoda Fabia, салон от Polo и купеобразный кузов - в Volkswagen заявляют, что это первое кросс-купе в сегменте компактных и доступных SUV на европейском рынке. Ожидается, что стоимость новинки не превысит 20 тысяч евро.





Taigo представляет собой аналог модели Nivus для Латинской Америки, но с небольшими отличиями в дизайне, которые, как посчитали дизайнеры марки, больше приглянутся европейским клиентам. Например, у Taigo иное наполнение задних фонарей и новый диффузор, а бамперы окрашены в цвет кузова. В линейке Volkswagen новинка встанет на ступень выше T-Roc и T-Cross, которые ненамного уступают ей в габаритах.

Taigo, как и Nivus, базируется на платформе MQB-A0, а в гамму двигателей для европейского рынка войдут знакомые по другим моделям агрегаты: 1.0 TSI (95 или 110 лошадиных сил) и 1.5 TSI (150 сил). На выбор предложат три коробки передач - пяти- либо шестиступенчатые «механики» и «робот» на семь ступеней. Привод, как и у Nivus, только передний.

Интерьер Taigo практически в точности скопирован с европейского Polo. Предусмотрены виртуальная панель приборов (фирменный Digital Cockpit), размер которой, в зависимости от комплектации, варьируется от восьми до 10,25 дюйма, мультимедийная система с сенсорным экраном диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма, сенсорный блок управления климат-контролем, а также полуавтопилот IQ.Drive Travel Assist, который работает на скорости до 210 километров в час. Кроме того, в отличие от Nivus, для Taigo за доплату можно заказать матричные фары IQ.Light. Размер дисков - от 16 до 18 дюймов.