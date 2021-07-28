Финансовые новости
- |
- 28.07.21
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом
13:03 28.07.2021 |
Компания Porsche опубликовала фотографии концептуального минивэна Vision Renndienst с необычным ассиметричным салоном и продвинутым автопилотом. Водительское кресло установлено посередине и его можно развернуть на 180 градусов, на втором ряду установлены два раздельных сиденья, а на третьем - трехместный диван. Боковые окна при этом расположены только с одной стороны, а с другой - сплошная стена, которая, как пояснили в Porsche, создает ощущение защищенности.
Этот шоу-кар не новый: работа над ним велась еще два года назад, а рассекретили минивэн в 2020 году в рамках проекта Porsche Unseen. Тогда Vision Renndienst показали только снаружи, причем у первого варианта было стандартное остекление. Теперь же можно изучить автомобиль и внутри.
Салон рассчитан на шестерых человек. Водительское кресло, поворачивающееся на 180 градусов, установлено по центру, по обе стороны передней панели находятся экраны, а за рулем размещены приборы. У минивэна сдвижные боковые двери, которые открывают доступ ко всем рядам сразу.
Технические подробности в Porsche не раскрывают, однако известно, что однообъемник приводит в движение электрическая силовая установка, а автопилот позволяет водителю не только убрать руки с руля, но даже не следить за ситуацией на дороге.
В рамках серии публикаций Porsche Unseen (буквально - из неопубликованного ранее), посвященной секретам дизайн-студии в Вайсахе, компания ранее показала спидстер с дизайном в стиле 1950-х и гиперкар, напоминающий внешне спортпрототип для гонок на выносливость.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Большая чистка в органах: Почему Зеленский массово меняет силовиков
|Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова
|Крестный ход УПЦ. Почему Вселенский патриарх никогда не приедет к Зеленскому
|Не только за «Сватов». Чем опасен Зеленскому бойкот «1+1»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом
|НБУ предупреждает о мошенническом сайте под видом BankID
|Выручка Microsoft взлетела более чем на 20 %, несмотря на сократившиеся продажи Windows и Surface
|Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг
|Aston Martin переведёт суперкары на электричество
|20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс
|$2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы
Это интересно
|Игровые мониторы получат частоту 480 Гц и увеличат контраст, OLED пока задержится
|Представлен самый экономичный Kia Sportage нового поколения
|TSMC планирует открыть завод по производству микросхем в Японии в 2023 году
|Китай построит первый в мире «чистый» ториевый ядерный реактор, для охлаждения которого не требуется вода
|Китайские исследователи успешно внедрили вирус в нейросеть
|Мошенники распространяют вредоносное ПО под видом установщика Windows 11
|Audi сохранит фирменную решётку радиатора на всех электромобилях