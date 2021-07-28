Porsche показала минивэн с вращающимся водительским креслом

Компания Porsche опубликовала фотографии концептуального минивэна Vision Renndienst с необычным ассиметричным салоном и продвинутым автопилотом. Водительское кресло установлено посередине и его можно развернуть на 180 градусов, на втором ряду установлены два раздельных сиденья, а на третьем - трехместный диван. Боковые окна при этом расположены только с одной стороны, а с другой - сплошная стена, которая, как пояснили в Porsche, создает ощущение защищенности.

Этот шоу-кар не новый: работа над ним велась еще два года назад, а рассекретили минивэн в 2020 году в рамках проекта Porsche Unseen. Тогда Vision Renndienst показали только снаружи, причем у первого варианта было стандартное остекление. Теперь же можно изучить автомобиль и внутри.

Салон рассчитан на шестерых человек. Водительское кресло, поворачивающееся на 180 градусов, установлено по центру, по обе стороны передней панели находятся экраны, а за рулем размещены приборы. У минивэна сдвижные боковые двери, которые открывают доступ ко всем рядам сразу.

Технические подробности в Porsche не раскрывают, однако известно, что однообъемник приводит в движение электрическая силовая установка, а автопилот позволяет водителю не только убрать руки с руля, но даже не следить за ситуацией на дороге.

В рамках серии публикаций Porsche Unseen (буквально - из неопубликованного ранее), посвященной секретам дизайн-студии в Вайсахе, компания ранее показала спидстер с дизайном в стиле 1950-х и гиперкар, напоминающий внешне спортпрототип для гонок на выносливость.