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Aston Martin переведёт суперкары на электричество
18:08 27.07.2021 |
В мартовском отчёте для акционеров Aston Martin говорилось, что все дорожные спорткары марки будут электрифицированы к 2030 году. Модельный ряд британской марки ровно наполовину будет состоять из электромобилей, а остальные 45 процентов будут гибридами в том или ином виде. Оставшиеся пять процентов сохранят двигатели внутреннего сгорания, но это будут исключительно трековые модели. Первый электрический суперкар Aston Martin дебютирует в 2025 году.
Глава компании Aston Martin Тобиас Мёрс рассказал в интервью изданию Automotive News Europe, что двигатели внутреннего сгорания скоро станут для марки неактуальны: Vantage и DB11 следующих поколений перейдут на электрические силовые установки. Первый из этих электросуперкаров должен дебютировать уже в 2025 году, но какую модель из них он заменит, пока неизвестно. «Наследие нашего традиционного спортивного сегмента, без сомнения, должно быть полностью электрическим», - сказал Мёрс. Прежде чем перейти на электротягу, Aston Martin представит подключаемый гибрид на базе кроссовера DBX, а также среднемоторную модель с аналогичной силовой установкой, которая будет располагаться в модельном ряду ниже Valkyrie и Valhalla.
В качестве источника гибридных и чисто электрических силовых установок для будущих моделей британская компания будет использовать свое партнёрство с Mercedes-Benz, но обещает придать им некие «специфичные для Aston Martin» настройки. У них будет расчётный запас хода около 600 километров, а все модели, по словам Мёрса, непременно сохранят характер бренда. «То, как вы воспринимаете бренд с точки зрения клиента, вот что имеет значение. Речь идёт об опыте, динамике вождения, о том, как мы собираемся обслуживать наших клиентов», - сказал он.
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