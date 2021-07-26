Audi сохранит фирменную решётку радиатора на всех электромобилях

Audi планирует отказаться от использования двигателей внутреннего сгорания на всех своих новых моделях, начиная с 2026 года. Если следовать этому плану, то всего через пять лет каждая новая Ауди будет полностью электрической - с производства будут сняты даже гибриды. Однако это вовсе не означает, что марка расстанется с фирменной радиаторной решёткой характерной формы, хотя многие производители считают традиционную решётку ненужной в эпоху электромобилей, поскольку она больше не нужна для охлаждения двигателя. Однако в Audi дизайнеры рассматривают радиаторную решётку как элемент фирменного стиля, который по-прежнему будет играть важную роль в дизайнерском языке бренда.

Как сообщает издание Motor Trend со ссылкой на собственные источники в Audi, решётка радиатора характерной формы никуда не денется, несмотря на отсутствие двигателя внутреннего сгорания. Она останется не только на электрокарах, но и на беспилотных транспортных средствах, хотя функция у неё будет только одна - помочь моделям выделиться среди конкурентов. Мгновенного прекращения продаж бензиновых и дизельных автомобилей не случится: переход будет происходить по мере завершения жизненных циклов моделей.