Toyota запретила перепродажу нового Land Cruiser

Представленный в июне Toyota Land Cruiser 300 пользуется ажиотажным спросом на родине: за месяц марка собрала в Японии более 22 тысяч заказов на рамный внедорожник нового поколения. Как сообщает местное издание Creative311, в связи с этим Toyota запретила перепродавать новинку третьим лицам. Причин такого решения две: во-первых, внедорожники могут попасть «не в те руки», что может подпортить имидж компании; во-вторых, это защита от перекупщиков.

По данным издания, Toyota Japan теперь требует у клиентов подписывать специальные соглашения, подтверждающие, что новоприобретенный Land Cruiser не будет перепродан. На какой срок компания запрещает перепродажу, неизвестно, однако сообщается, что вето действует один год. Если же клиент нарушит договор, в будущем производитель не будет иметь с ним дел.

Такое решение продиктовано боязнью «черного пиара»: в Toyota опасаются, что внедорожники могут попасть в руки террористов, что негативно повлияет на имидж компании. Ранее власти США уже запрашивали у нее объяснений в связи с появлением сотен автомобилей у боевиков запрещенных организаций.

Популярностью «трехсотого» Land Cruiser могут воспользоваться также недобросовестные продавцы и перекупщики, взвинчивающие цены на дефицитный новый внедорожник. Кроме этого, Toyota планирует провести проверки в отношении физических лиц и организаций, которые заказали сразу несколько внедорожников у разных дилеров.

Тем временем Toyota вынужденно приостановила прием заказов на Land Cruiser 300: спрос оказался настолько высоким, что компания боится не справиться с ним. На сегодняшний день за внедорожником выстроилась очередь на два года вперед.