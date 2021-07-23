Mercedes-Benz полностью перейдет на выпуск электромобилей до конца десятилетия





Компания Mercedes-Benz представила новую стратегию развития, которая предусматривает отказ от ДВС и переход на электромобили уже в 2030 году. Разработка традиционных моторов, работающих на ископаемом топливе, завершится в 2025-м, однако полностью прекращать выпуск автомобилей с обычными двигателями немецкая марка не станет. В странах, которые пока не готовы к переходу на электрический транспорт, продолжат продавать машины с двигателями внутреннего сгорания.

План Mercedes-Benz по электрификации модельного ряда предусмотривает появление нескольких новинок уже в ближайшее время. Первым на рынке появится седан EQE (аналог E-класса) - это произойдет уже в 2021 году. Следом, в 2022-м, дебютируют два батарейных кроссовера: EQE SUV и EQS SUV, причем заявлена также люксовая версия Maybach. Таким образом, уже к концу 2022 году линейка электрокаров Mercedes-Benz будет включать восемь моделей, которые будут сходить с конвейеров семи заводов компании.

В ближайшие годы электрические модификации появятся и у других моделей немецкой марки, включая внедорожник G-Class - концептуальный прототип машины представят в рамках автосалона IAA, который пройдет в Мюнхене в сентябре этого года. Серийная же версия под индексом EQG появится в 2022-м либо 2023-м. Кроме того, Mercedes-Benz готовит некую принципиально новую электрическую модель, которую засветили на тизерах в ходе представления новой стратегии. Это будет шоу-кар EQXX, для которого заявлен запас хода на уровне 1000 километров. Его премьера тоже состоится в 2022 году.

Важной вехой в переходе Mercedes-Benz на электроэнергию станет 2025 год. К середине нынешнего десятилетия Daimler прекратит разработку новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а доля электрифицированных моделей (включая гибриды) от общего объема продаж должна достигнуть 50 процентов. Большую ставку Daimler при этом делает на Китай.

В том же году автопроизводитель представит три новые платформы для электромобилей разных классов: архитектура MB.EA ляжет в основу среднеразмерных и крупных легковых автомобилей, AMG.EA будет предназначена для спорткаров, а VAN.EA - для коммерческого транспорта.

В ближайшие восемь лет Daimler AG инвестирует в разработку электромобилей 40 миллиардов евро, при этом средства на развитие ДВС и гибридных систем уже к 2026 году планируется сократить на 80 процентов.

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