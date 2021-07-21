Porsche Macan обновился и стал мощнее

Кроссовер Porsche Macan пережил очередное обновление, которое затронуло внешность, интерьер и техническую начинку. Все без исключения версии вседорожника стали мощнее, получили перекалиброванную подвеску, ещё более богатое начальное оснащение и новую центральную консоль с сенсорными кнопками. Самый динамичный вариант кроссовера, Macan GTS, отныне разгоняется до ста за 4,3 секунды, а его максимальная скорость составляет 272 километра в час.





Рестайлинговый Macan заявлен в трех версиях: обычной, Macan S и Macan GTS. Входной билет в мир компактных кроссоверов Porsche - это модификация с новой «турбочетверкой» 2.0 (265 сил), выстреливающая до «сотни» за 6,2 секунды. Следом идут Macan S (твин-турбо V6 2.9, 380 сил, 4,6 с) и топовый Macan GTS (V6 2.9, 440 сил, 4,3 секунды до ста с пакетом Sport Chrono), который по мощности сравнялся с прежним Macan Turbo. Всем машинам без исключения положены «робот» PDK и полный привод PTM.

Возросшая мощность потребовала оптимизации подвесок и новых калибровок электронноуправляемого шасси PASM (стандартное оснащение для Macan S и Macan GTS). Вдобавок модификация GTS обзавелась более жесткой спортивной пневмоподвеской с занижением на 10 миллиметров. Также для топового кроссовера можно заказать пакет GTS Sport, куда входят 21-дюймовые колеса, система векторизации тяги PTV Plus и набор Sport Chrono.

Салон кроссовера преобразился благодаря установке новой центральной консоли с сенсорными кнопками вместо аналоговых, укороченного рычага трансмиссии и руля GT Sport от 911-го. Диагональ экрана медиасистемы Porsche Communication Management - 10,9 дюйма. В конфигураторе для обычного Macan и Macan S можно выбрать один из нескольких вариантов отделки с контрастной строчкой, а для Macan GTS - набор GTS Sport, который добавит спортивные кресла c электрорегулировками и обивку микрофиброй Race-Tex.

Опознать рестайлинговый Macan проще всего по обновленному передку и заднему диффузору. Адаптивные светодиодные фары теперь входят в стандартное оснащение. Прием заказов на модель в Европе уже открыт. Поставки начнутся в октябре.







