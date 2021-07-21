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Со временем зарядными станциями Tesla смогут пользоваться владельцы электромобилей других марок
11:55 21.07.2021 |
Развитие сети публичных зарядных станций во многом определяет популярность электромобилей в конкретной местности, поскольку даже при наличии возможности восполнять запас хода от домашней сети, владелец машины рано или поздно сталкивается с необходимостью подзаряжать аккумулятор в пути. Илон Маск (Elon Musk) заявил, что с этого года доступ к фирменной зарядной сети получат владельцы сторонних электромобилей.
Это заявление глава Tesla традиционно сделал со страниц Twitter, добавив в конце, что со временем доступ к зарядным станциям по всему миру получат владельцы электромобилей других марок. С каких стран начнётся подобная демократизация доступа, Илон Маск не уточнил, но ранее пресса упоминала в данном контексте Германию, Швецию и Норвегию. По крайней мере, немецкие власти уже подталкивали Tesla к этому шагу.
Зарядная сеть Tesla насчитывает более 25 тысяч станций по всему миру. Какие марки электромобилей смогут воспользоваться публичными зарядными устройствами Tesla, пока не уточняется. По всей видимости, при наличии подходящего переходника проблем с подключением не возникнет у большинства, но на самые агрессивные режимы зарядки, которые экономят время владельца, наверняка смогут рассчитывать лишь обладатели электромобилей Tesla. В зависимости от местного законодательства, компания взимает с автовладельцев плату поминутно или за киловатт-часы.
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