Нынешнее поколение Audi A1 станет последним

Глава Audi Маркус Дюсманн в интервью изданию Automotive News заявил, что нынешнее, второе поколение модели A1 станет последним и преемника у нее не будет. Хэтчбек снимут с конвейера с введением в Европе более жесткого экологического стандарта Евро-7, который начнет действовать ориентировочно после 2025 года. По словам руководителя немецкой марки, доработка силовых установок с учетом новых норм требует больших вложений, что так или иначе отразится на итоговой стоимости автомобиля. И для самой доступной модели в линейке Audi эта наценка станет критической.

Audi A1 второго поколения, соплатформенник Volkswagen Polo и Skoda Fabia, выпускается с 2018 года. В основе модели лежит модульная архитектура MQB-A0, а в линейку двигателей входят только бензиновые агрегаты - «турботройка» объемом 1,0 литр, 1,5-литровая «четверка» и топовый двухлитровый мотор. Они сочетаются с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатым «роботом», привод только передний.

Слухи о том, что Audi может завершить производство A1, ходят с начала 2021 года. Тогда сообщалось, что марка продолжает двигаться в сторону электрификации, поэтому специалисты сомневаются в необходимости выпуска компактного бензинового хэтчбека. Тогда же было выдвинуто предположение, что на смену нынешнему A1 может прийти электрическая версия небольшого минивэна A2.