Lamborghini объявила о разработке нового атмосферного V12

Руководитель Lamborghini Стефан Винкельманн подтвердил, что итальянская марка разрабатывает новый атмосферный мотор V12. В беседе с Autoblog топ-менеджер заявил, что новый двигатель V12 получит преемник суперкара Aventador. Винкельманн отказался говорить о подробностях, но дал понять, что новый электрифицированный флагман Lamborghini не унаследует ни одной детали от Sian или Aventador - изменится и силовой агрегат, и трансмиссия, и гибридная система.

Стефан Винкельманн признался, что 780 лошадиных сил - максимальная мощность, которую можно получить с 6,5-литрового «атмосферника» V12 с индексом L539. Добавлять турбонаддув на V12 в Lamborghini не собирались, и эта философия сохранится при разработке нового двигателя.

Босс Lamborghini рассказал, что преемник Aventador сохранит активную аэродинамику, полноуправляемое шасси и силовую структуру кузова из углеродного волокна, но гибридная система на суперкаре окажется совершенно новой. Негибридных дорожных Lamborghini c V12 после окончания производства Aventador Ultimae в Санта-Агата-Болоньезе выпускать не планируют, но «трековые» спецверсии без электродвигателя не исключены и в будущем.

Известно, что один из 600 суперкаров Aventador Ultimae останется в музее штаб-квартиры Lamborghini, но в компании пока не решили, что это будет за машина.

Полностью электрической модели не стоит ждать до середины десятилетия - вероятно, первым Lamborghini без двигателя внутреннего сгорания окажется четырёхместное купе.