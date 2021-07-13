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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Теперь машины Tesla способны двигаться на автопилоте даже по грунтовой дороге без разметки. Всё благодаря функции FSD v9

12:22 12.07.2021 |

Транспорт

 

Компания Tesla выпустила долгожданное обновление ПО с функцией Full Self-Driving Beta v9 (FSD v9) для своих автомобилей. FSD - это функция условно полного автопилота, которая позволяет автомобилю двигаться самостоятельно даже в городе.

Новая версия, кроме прочего, меняет алгоритмы работы автопилота. Теперь он опирается на данные с камер (Tesla Vision), не использует радары, и задействует машинное обучение, что должно сделать систему точнее.

И на видео ниже можно видеть, что это, видимо, работает. В частности, машина способна двигаться сама даже по грунтовой дороге без какой-либо разметки.


Да, в этом случае имеется чёткая граница дороги благодаря растительности, да и сама дорога есть на навигационной карте. Но возможности машины всё равно впечатляют, и никакое другое серийное авто сейчас на такое не способно.

По материалам: ixbt.com
 

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