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Теперь машины Tesla способны двигаться на автопилоте даже по грунтовой дороге без разметки. Всё благодаря функции FSD v9
12:22 12.07.2021 |
Компания Tesla выпустила долгожданное обновление ПО с функцией Full Self-Driving Beta v9 (FSD v9) для своих автомобилей. FSD - это функция условно полного автопилота, которая позволяет автомобилю двигаться самостоятельно даже в городе.
Новая версия, кроме прочего, меняет алгоритмы работы автопилота. Теперь он опирается на данные с камер (Tesla Vision), не использует радары, и задействует машинное обучение, что должно сделать систему точнее.
И на видео ниже можно видеть, что это, видимо, работает. В частности, машина способна двигаться сама даже по грунтовой дороге без какой-либо разметки.
Да, в этом случае имеется чёткая граница дороги благодаря растительности, да и сама дорога есть на навигационной карте. Но возможности машины всё равно впечатляют, и никакое другое серийное авто сейчас на такое не способно.
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