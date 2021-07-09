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Купе BMW второй серии сменило поколение — но сохранило задний привод
13:18 09.07.2021 |
Компания BMW представила купе 2 Series второго поколения. Компактная двухдверка сохранила задний привод, получила оптику в стиле моделей серии 02, выпускавшихся в 60-70-х годах прошлого века, и вообще, судя по всему, стала более драйверской. Пока заявлены четыре модификации: три с бензиновыми двигателями, в том числе топовая M240i xDrive, и одна дизельная 220d.
В отличие от седана BMW 2 Series Gran Coupe, который использует переднеприводную платформу UKL2, купе G42 построено на укороченной тележке старшей «четверки». Машина может похвастаться классической компоновкой, идеальной развесовкой по осям и на 12 процентов подросшей жесткостью кузова на кручение. При этом по всем параметрам, кроме высоты, новая «двушка» превосходит модель первого поколения. Колея спереди расширена на 54, а сзади - на 31 миллиметр (+63 и +35 для M240i xDrive). Амплитудозависимые амортизаторы стоят «в базе», более жесткая подвеска M Sport и адаптивная M - опции. Диаметр колес - от 17 до 20 дюйма.
В BMW не стали экспериментировать с «ноздрями», поэтому они сохранили привычную форму, однако увеличились в размерах. Фары с затемненной подложкой по умолчанию светодиодные, причем с одной линзой на блок, как у моделей серии 02. Длинный капот, короткие свесы и сдвинутый к корме пассажирский отсек - неотъемлемые атрибуты купе G42, призванные напомнить о драйверском характере двухдверки. Салон по архитектуре напоминает 4 Series Gran Coupe. Спортивные кресла с комбинирований обивкой тканью и кожзамом Sensatec - стандартное оснащение. За доплату предлагаются отделка перфорированной искусственной кожей или натуральной Vernasca.
Базовыми для BMW 2 Series также являются шумопоглощающее лобовое стекло и трехзонный климат-контроль. Фоновая подсветка, аудиосистема Harman Kardon и панорамная крыша, площадь которой увеличена на 20 процентов, значатся в списке опций. Начальную медиасистему на BMW Operating System 7 с экраном на 8,8 дюйма и обновлениями «по воздуху» можно заменить на комплекс BMW Live Cockpit Professional с цифровой приборкой диагональю 12,3 дюйма и центральным дисплеем увеличенного размера (10,25 дюйма). Поддержка Apple CarPlay и Android Auto, как и на последних моделях, активируется через магазин BMW ConnectedDrive Store.
Пока для G42 заявлены четыре модификации, все - с восьмидиапазонным автоматом. Роль начальной отведена 220i с новой бензиновой «четверкой» мощностью 184 силы и 300 Нм момента и разгонам до ста за 7,5 секунды. Следом идут 220d с технологией мягкого гибрида (190 л.с.; 400 Нм; 6,9 секунды до 100 км/ч) и 245-сильная 230i - она выйдет на рынок летом 2022 года. На вершине расположилось купе M240i xDrive с трехлитровой рядной «шестеркой» (374 силы и 500 Нм), выстреливающее до «сотни» за 4,3 секунды. Такая машина уже «в базе» будет оснащена усиленными тормозами и дифференциалом M Sport.
Сборку новых BMW 2 Series наладят на заводе в мексиканском Сан-Луис-Потоси - поближе к одному из основных рынков сбыта. Машины уходящего поколения выпускало предприятие в Лейпциге.
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